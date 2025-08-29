Harry torna a Londra per rivedere il padre Carlo dopo quasi 2 anni, accanto a lui non ci sarà Meghan Markle

Un ritorno che sa di riconciliazione. È con questa speranza che i sudditi britannici stanno guardando al momento in cui, l’8 settembre prossimo, il principe Harry sarà di nuovo a Londra. Il ritorno avverrà in concomitanza con i WellChild Awards, la cerimonia benefica a favore dei bambini gravemente malati di cui il principe è da anni promotore. La visita, inoltre, cade in una data carica di significato: il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta, nonna sovrana cui il duca di Sussex è sempre stato profondamente legato.

Durante il viaggio, però, Harry non avrà accanto a lui né Meghan Markle né i figli Archie e Lilibet. Tornerà da solo, come già accaduto durante altre visite recenti.

La possibilità di un riavvicinamento a re Carlo

L’ultimo faccia a faccia tra Harry e Carlo risale a febbraio 2024, quando il principe era volato nel Regno Unito dopo nemmeno 24 ore dal momento in cui era stata resa nota la diagnosi di cancro del sovrano. Oggi, a distanza di quasi due anni, la prospettiva di un nuovo incontro spalanca le porte alla possibilità di un riavvicinamento.

Secondo una fonte citata dal Mirror, “per la prima volta da molto tempo, c'è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano”. Nei mesi scorsi, infatti, sarebbero avvenuti colloqui informali tra i team di Buckingham Palace e lo staff dei Sussex per valutare la possibilità di un ricongiungimento.

Un primo segnale era arrivato già a luglio, quando i rappresentanti di re Carlo e quelli di Harry si erano incontrati in un club londinese vicino a Buckingham Palace. Proprio quell’incontro avrebbe posto le basi pin vista di un'apertura.

Perché Meghan Markle non tornerà a Londra

La scelta di viaggiare senza Meghan Markle non sorprende. Dietro l’assenza della duchessa di Sussex ci sarebbero soprattutto questioni di sicurezza: Harry, in un’intervista rilasciata alla Bbc, aveva dichiarato di ritenere troppo rischioso portare con sé la moglie e i figli in assenza di una scorta date le minacce ricevute dalla moglie in più di un’occasione. Una scelta che deve far riflettere, anche perché maturata in considerazione di un precedente tragico e mai dimenticato: la madre Diana era rimasta senza la protezione di Scotland Yard durante l’incidente di Parigi in cui perse la vita.

Ancora tesi i rapporti con William: i figli di lady Diana restano lontani

Re Carlo sarebbe entusiasta della visita del figlio a Londra. Una fonte ha rivelato al Telegraph che il sovrano “vuole che un giorno, ai suoi funerali, ci siano anche Harry, Meghan e i nipoti”.

Diverso, invece, il discorso con il principe William: i rapporti tra i due fratelli restano difficili. Dopo le rivelazioni sull’aggressione fisica raccontata da Harry nella sua autobiografia, l’erede al trono non avrebbe mai mostrato segni di apertura.