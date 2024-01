Gli ultimi istanti della Regina Elisabetta II: “Morta nel sonno senza soffrire, la reazione di Carlo” Un nuovo libro svela tutti i dettagli di quanto è accaduto l’8 settembre 2022, giorno in cui è morta la Regina Elisabetta II. Dalla nota del suo segretario personale alla reazione di Carlo, che per la prima volta si è sentito chiamare “Vostra Maestà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'8 settembre 2022 moriva la Regina Elisabetta II. I dettagli degli ultimi istanti di vita della sovrana sono raccontati nel libro Charles III New King. New Court. The Inside Story scritto da Robert Hardman. Sarà disponibile nel Regno Unito a partire da giovedì 18 gennaio e svelerà anche il contenuto di una nota scritta da Sir Edward Young, segretario personale della regina. Il DailyMail ha anticipato in esclusiva alcuni dettagli.

La nota sulla morte della Regina Elisabetta II

Sir Edward Young, in una nota che ora è custodita nell'archivio della Famiglia Reale, ha registrato gli ultimi istanti della Regina Elisabetta II, morta l'8 settembre 2022. Ecco quanto si legge: "Serenamente. Nel sonno. Se n'è andata. A tarda età. La morte deve essere registrata in Scozia. Alle ore 3.10 pm. Non si è accorta di niente. Nessun dolore". Dopo aver scritto questo biglietto, Sir Edward Young ha ricevuto una scatola rossa chiusa a chiave che conteneva una lettera per lui da parte della regina e una lettera scritta per il figlio Carlo. Dopo la morte di Elisabetta II, l'uomo si è dovuto premurare di avvisare il futuro Re perché apprendesse la notizia prima di chiunque altro.

Come Re Carlo III e William hanno appreso della morte della regina

Nelle ore immediatamente precedenti alla morte della Regina, Carlo e Camilla sono riusciti a trascorrere un'ora in sua compagnia. Carlo ha anche chiamato William e Harry per dire loro di raggiungere il prima possibile la Scozia per dare l'ultimo saluto alla nonna. La principessa Anna e il reverendo Kenneth MacKenzie si sono alternati al capezzale della sovrana. Nel momento della morte, Sir Edward Young ha chiamato Carlo, che era in auto, e gli ha chiesto di fermarsi. Poi, si è rivolto a lui per la prima volta con il titolo di "Vostra Maestà". Ciò è bastato per fargli capire che la madre era morta. Camilla e coloro che erano in auto con lui, gli hanno fatto le condoglianze. Carlo, nel tragitto verso Balmoral, ha letto il piano "London Bridge" che spiegava nel dettaglio tutte le tappe che sarebbero seguite alla morte della regina. Una volta arrivato a palazzo, ha trovato la sorella ad attenderlo per accoglierlo come nuovo Re. Carlo, poi, ha chiamato William tramite il centralino del palazzo e all'operatore che avrebbe dovuto metterlo in collegamento con il figlio ha detto: "Sono io", evitando accuratamente di presentarsi come il Re per evitare di diffondere la notizia prima del dovuto. Carlo avrebbe tentato di mettersi in contatto anche con Harry per dirgli personalmente che la Regina Elisabetta II era morta. Ma Harry era in aereo, stava raggiungendo la Scozia e così non è stato possibile informarlo. Lo ha saputo dalla BBC.