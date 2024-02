Il principe Harry perde la sfida legale contro il governo inglese: “Non avrà protezione dalla polizia” Il principe Harry non avrà la scorta di protezione durante le sue visite nel Regno Unito. È quanto dichiarato dal giudice Peter Lane che ha ritenuto legittima la decisione del governo inglese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il principe Harry non avrà la protezione della polizia quando si troverà nel Regno Unito. È quanto è emerso al termine della battaglia legale che ha visto protagonista il Duca di Sussex e il governo inglese, che arriva dopo un primo ricorso da parte del principe, avviato lo scorso maggio, nel quale si ribadiva la necessità di questa forma di tutela.

La decisione del governo: "Non avrà la scorta"

Stando a quanto dichiarato dal giudice Peter Lane, il fatto che il principe Harry abbia rinunciato al suo status di membro della famiglia reale, trasferendosi poi negli Stati Uniti, è una motivazione più che valida perché non abbia più la scorta, ogniqualvolta si trovi a rientrare nel Regno Unito. Il giudice ha poi ribadito all'Alta Corte che la decisione di fornire la sicurezza a Harry caso per caso non è illegale, irrazionale o ingiustificata. Ciò significa che il principe ha perso la sua battaglia legale e, quindi, questo potrebbe creare ulteriori motivi di acredine con gli altri componenti della sua famiglia.

Perché Harry aveva chiesto la protezione della polizia

Harry, infatti, riteneva che il circolare nel Regno Unito senza scorta, durante le sue sporadiche visite, avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la sua famiglia. Una constatazione nata dalla narrazione secondo cui i media, soprattutto inglesi, abbiano alimentato un odio costante nei confronti della moglie, Meghan Markle. I legali del principe avevano dichiarato che chi aveva preso in esame le esigenze di sicurezza di Harry si fosse comportato in modo irrazionale, senza considerare le ragioni politiche della richiesta avanzata dal Duca di Sussex, senza nemmeno fare un'analisi approfondita in cui fossero calcolati anche i rischi per la sicurezza del duca. Sentendo, invece, un avvocato del governo, Harry è stato trattato equamente e, anzi, durante alcune visite gli è stata anche fornita la protezione da lui richiesta.