Il principe Harry minaccia di fare causa alla Corona inglese che non gli concede la scorta Il principe Harry minaccia di avviare un’azione legale contro il governo della Regina, dal momento che gli è stata negata la scorta durante i suoi soggiorni nel Regno Unito.

A cura di Ilaria Costabile

Il principe Harry, accompagnato dalla sua fedele consorte Meghan Markle, inizia una nuova battaglia contro il governo della Regina, colpevole di averlo privato della scorta nel Regno Unito. Il secondogenito di Carlo ha attivato i suoi legali che, infatti, secondo quanto riporta la stampa inglese, hanno inviato una mail di avvertimento al Ministero dell'Interno britannico, in cui fanno sapere che faranno causa al Governo qualora al principe e alla sua famiglia non dovesse essere riconosciuta la protezione di Scotland Yard.

La richiesta del principe Harry

La mozione arriva in un momento particolare: in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta, il nipote vorrebbe far ritorno a Londra insieme alla sua famiglia e, di conseguenza, sarebbe opportuno che ai Duchi di Sussex venga concessa la dovuta protezione che, però, fanno sapere nella missiva il principe intende pagare di tasca propria. Il motivo per cui i legali di Harry si sono mossi d'anticipo risiede nel fatto che i bodyguard di cui potrebbe servirsi non conoscono delle informazioni fondamentali dell'intelligence inglese, necessari per garantire un soggiorno sicuro e tranquillo al principe e consorte.

La pre-azione legale, in realtà, è stata avviata già lo scorso luglio, quando il principe si era recato a Londra in occasione dell'inaugurazione della statua dedicata alla principessa Diana, scoprendo che non gli era stata garantita la scorta che, invece, lo aveva protetto ai funerali del principe Filippo lo scorso aprile. Già tempo i due coniugi pagano una scorta privata, dal momento che essendo stati privati dei titoli reali, ed essendo due cittadini "comuni" non avevano diritto ad alcuna protezione, soprattutto in America, dove anche il presidente Trump aveva negato loro questa possibilità. Sembra che anche la Regina abbia avuto notizia di questa ulteriore decisione del nipote, ma al momento non ci sono stati commenti da parte della Royal Family, con cui Harry è già da mesi in combutta.