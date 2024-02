Ad Affari Tuoi la concorrente perde 100mila euro a causa del figlio: “Me lo ha detto lui” Affari tuoi sfida di nuovo la statistica con tre pacchi rossi in finale: la storia di Patrizia che perde 100mila euro a causa del figlio, rimasto a casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Affari Tuoi continua a sfidare le leggi della statistica. Anche questa sera 3 pacchi rossi in finale. La storia di Patrizia da Cassino, accompagnata da sua figlia Melania, è però quella di un piccolo dramma, sebbene alla fine siano stati vinti 10mila euro. Patrizia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi del 23 febbraio. Partite fortissime, la prima offerta del Dottore è stata del valore di 31mila euro, che però Patrizia e Melania hanno ben pensato di rifiutare per andare avanti. Nella seconda offerta, però, il Dottore ha offerto un cambio, ma Patrizia insieme alla figlia Melania hanno comunque deciso di tenere il loro pacco, il numero 17, nella speranza che i ‘pacchi rossi' importanti non escano.

Patrizia da Cassino sperava da sempre nella chiamata di Affari Tuoi: "Quando l'ho saputo, io non sono riuscita dormire. L'ho svegliata e non abbiamo pensato ad altro, ma non abbiamo fatto strategie e non abbiamo pensato ai numeri. Abbiamo preso un buon caffè". La positività di Patrizia sembra contagiosa: il pacco del Trentino Alto Adige, infatti, porta a un euro. Tutto sembra andare per il verso giusto, insomma. Proprio nel momento di maggiore rilassatezza, questo gioco colpisce al cuore: il pacco delle Marche le fa perdere 200mila euro. Restano i rossi con un pacco da centomila euro da proteggere. Il pacco successivo, la Lombardia, taglia 5000 euro, il rosso più piccolo. Restano tre blu contro cinque rossi. Alla terza offerta del Dottore, Patrizia e la figlia ragionano: 25mila euro e un solo tiro.

Patrizia tentenna: "Io non li ho visti mai questi soldi, faccio tanti sacrifici con due figli". Ma con un solo tiro a disposizione, forse vale la pena tentare la fortuna. Ma viene fuori un altro rosso, quello da trentamila euro. Restano tre cifre importanti in gioco: 50, 75 e 100mila euro più un paracadute da 10mila euro. Dall'altro lato, il rischio è tornare a mani vuote. Alla quarta offerta del Dottore: tre tiri contro un cambio pacco. Melania spinge la madre a cambiarlo. C'è un numero particolare: "Mio figlio a casa ha detto non chiamare il numero 9. Non chiamare mai il 9." E intanto sono state fortunate perché il pacco 17 conteneva 5 euro. Una profezia quella del figlio che più avanti non le salverà. Si arriva a un passo dalla svolta finale con le due concorrenti che hanno tre pacchi rossi importanti contro un pacco blu. Il Dottore però offre solo 16mila euro. Ovviamente, il duo rifiuta. Il pacco successivo, l'Emilia Romagna, contiene 10 eur. E sono soldi sicuri per loro.

Gli ultimi tre tiri: il primo toglie alla coppia di concorrenti i 50mila euro. L'offerta del dottore finale vale 35mila euro. Ma dall'altro lato c'è il pacco numero 10 che è il giorno in cui il figlio di Melania è uscito dall'ospedale (!!!) e allora lei spinge per rifiutare l'offerta. Mamma Patrizia si convince e va incontro al suo destino.

Il pacco finale, infatti, contiene diecimila euro. Dunque, se da un lato il ‘presagio' del figlio le ha aiutate a disfarsi di un pacco blu, non le ha portate a massimizzare il profitto. Avrebbero fatto bene ad accettare i 35mila euro del dottore, perché avrebbero guadagnato 25mila euro. Poi, certo, torneranno a casa comunque con diecimila euro.