Affari Tuoi, Rossana non mantiene la promessa al padre che non c'è più e perde 75mila euro Aveva promesso al padre che non c'è più che avrebbe terminato tutte le cose della sua vita ma non porta il ragionamento fino in fondo: ad Affari Tuoi, Rossana accetta 11mila euro ma aveva il pacco da 75mila euro.

Lo aveva promesso al padre che non c'è più, ma quella promessa non l'ha mantenuta. La puntata di Affari Tuoi di mercoledì 6 marzo vede protagonisti mamma e figlio, Rossana e Davide dalla Liguria. La mamma è un'impiegata contabile, il secondo studia ingegneria navale a Genoa. In una partita che ha avuto alti e bassi e che ha spiazzato anche il Dottore, convinto che Rossana sarebbe andata più avanti e non si sarebbe fermata alla cifra di undicimila euro da lui offerta. Avrebbe fatto bene ad andare avanti perché nel pacco c'erano 75mila euro.

Per questa sera nessuna congettura sul mondo dei sogni: entrambi sognano poco e comunque non ricordano quello che sognano. Non una partenza sprint sul lato dell'emotività. Il gioco va allo stesso modo. Rossana parte un po' sfortunata, infatti, perché dopo alcuni pacchi blu, arriva un rosso da 200mila mentre poco prima della chiamata del Dottore (qui l'intervista a Pasquale Romano) partono via anche i 300mila euro. La prima offerta del Dottore è però generosa: 22mila euro. Ringraziato il Dottore, giustamente Rossana e Davide vanno avanti. Dopo il rifiuto di mamma e figlia, partono anche i 100mila euro per mano di Olimpia del Lazio (che ieri aveva i 300mila euro). Nel 14 del Molise c'è il rosso più piccolo da 5mila euro e un po' di respiro. In questo scenario, la seconda offerta del Dottore vale 14mila euro. A maggioranza di pacchi blu, Rossana ragiona sul da farsi e racconta quello che la spinge: “Stamattina mi sono alzata come quando faccio una gara. Ho fatto un percorso di trasformazione, ho perso trenta chili e avevo promesso a mio padre di fare una traversata. L'ho fatta e mio papà era una persona molto determinata. Lui quando è andato via, sono riuscito a fare questa traversata. Sono arrivata ultima ma ho completato il percorso. Uno dei miei sogni era stare qui, quindi continuo il percorso”.

Il pacco dell'Emilia Romagna, che da diverso tempo regala pacchi blu, non conferma la statistica perché contiene 10mila euro. Resta alto l'ottimismo. Il pacco numero 1 delle Marche contiene 50 euro e rende dolce l'ultimo tiro che però toglie un altro rosso da 30mila euro. Questa volta il Dottore offre un tiro oppure 22mila euro: "Io ho tre figli e tanti sogni. Ma si tratta di un tiro e siamo nella situazione buona di provarci". Rossana vede un minimo di traguardo e tiene fede alla promessa fatta al padre. Con quel tiro vengono fuori 20mila euro e il Dottore propone un cambio pacco.

Il ragionamento sui numeri che viene fuori adesso: "Ho un numero che non avevo messo tra i miei preferiti, ma ultimamente una persona cara mi ha detto di aver sognato quel numero. Prendilo come un segno". Il numero è proprio l'8, il proprio pacco e viene quindi rifiutata l'offerta. Con l'unico tiro prima della dirittura d'arrivo, vanno via 50mila euro. Ancora un tiro offerto dal Dottore insieme all'offerta minima di puntata: 11mila euro. Dopo essersi intestardita andando avanti e rifiutando offerte migliori, accetta 11mila euro. Dopo aver accettato l'offerta, Rossana apre il pacco numero 19 che era il numero del suo matrimonio al cui interno c'erano solo 200 euro. Il finale è tra la beffa dei 75mila euro e i 75 euro. Come detto in apertura, a Rossana va male.