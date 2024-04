video suggerito

Affari Tuoi del 6 aprile: accetta 40mila euro per il bene dei figli ma aveva 100mila euro La puntata di Affari Tuoi del 6 aprile finisce il dolceamaro per Martina che accetta 40mila euro ma nel pacco ne aveva 100mila.

Nella puntata di sabato 6 aprile è di scena la coppia composta da Malvina e Stefano. Una puntata condotta benissimo da entrambi, convinti sin dall'inizio di avere nel pacco una cifra precisa: quella di 100mila euro. Purtroppo, però, la coppia ha deciso alla fine di accettare l'offerta del Dottore da 40mila euro, cifra che il Dottore aveva offerto sin dal principio. A convincerli è stato il pensiero dei figli: "Noi siamo qui per loro e l'idea di tornare a mani vuote non ci piace". Purtroppo, però, rinunciano a 60mila euro di differenza.

Malvina e Stefano sono arrivati da Terni, quindi in rappresentanza della regione dell'Umbria. La coppia, complice e innamorata, è partita a caccia dei 300mila euro, ma nel corso della partita, soprattutto sotto consiglio del marito Stefano, la coppia ha fatto sapere di essere convinta di avere un pacco del valore complessivo di 100mila euro. La prima parte del gioco, per loro, si mette subito in discesa: tutti i pacchi rossi "pesanti" sono preservati. Il Dottore fa l'offerta che ritornerà alla fine del valore di 40mila euro, ma la coppia rifiuta e va avanti.

Tutto il resto della giocata è pari all'inizio: riescono a scartare i pacchi pesanti, volano via solo 200mila euro, ma tutto il resto è saldamente a protezione. Il Dottore, di contro, offre per tre volte il cambio, ma loro si tengono stretti il pacco. Infine, il Dottore offre 25mila euro prima di offrire ancora una volta 40mila euro. È a questo punto che Malvina sale in cattedra e decide di accettare l'offerta del Dottore. Il marito di Malvina, però, era convinto di avere i centomila euro e non avrebbe accettato. Ma la giocata è di sua moglie Malvina che va incontro al suo destino. La scelta, in effetti, è errata: i 40mila euro per tutelare i figli sono molto amari, questa volta, perché nel pacco c'erano centomila euro.