La prima puntata di Affari Tuoi da ex Rai di Amadeus: "Godetevi questo momento, pensate ai 65mila euro" La prima puntata di Affari Tuoi con Amadeus ufficiosamente via dalla Rai è stata un'altalena di emozioni: Flavio del Veneto, con la moglie, accetta 65mila euro ma nel pacco c'era la somma di 200mila euro.

La puntata domenicale di Affari Tuoi viene giocata da Flavio e da sua moglie Giulia, entrambi in rappresentanza della regione Veneto. È una puntata molto importante perché chiude la settimana delle speculazioni sul futuro di Amadeus che, come è noto, sarà lontano dalla Rai. È stata una puntata molto fortunata, sebbene con un finale agrodolce e leggermente deludente. Perché i concorrenti avevano 200mila euro ma hanno alla fine accettato un'offerta da 65mila euro.

La coppia ha pescato il pacco numero 13, ma come vedremo, nella partita è stato subito cambiato alla prima offerta del Dottore. Dopo i primi sei tiri, tutti fortunati, il Dottore infatti offre un cambio: via il 13, dentro il 7 della Valle d'Aosta. All'interno del suo pacco, Flavio aveva 15mila euro. Tutto sommato, un buon cambio. Dopo altri tre tiri, ad ogni modo, il Dottore fa arrivare la prima offerta con altri tre pacchi da aprire. La prima offerta vale 40mila euro. I ragazzi rifiutano e vanno avanti.

I successivi tre tiri sono ancora molto fortunati. Arrivano a un punto nel quale la coppia ha solamente tre blu davanti e per il resto tutti rossi, ben sette. La coppia ammette di non essere molto fortunata al gioco singolarmente, ma quando stanno insieme sì: "Diciamo che abbiamo una strana chimica, la chimica dell'amore perché nel nostro caso 1 più 1 può fare 3". Dopo questa ammissione, chiamano il Molise: 20 euro. Va via incredibilmente un altro blu! Prima di chiamare il Dottore, vanno via 10mila euro. L'offerta del Dottore è particolare: 52mila euro per un solo tiro. "Fateci una foto", scherza Flavio, "così ci credo. Se me lo dicevano, non c'avrei creduto". L'offerta presuppone altrimenti un solo tiro, Flavio ci pensa ma va avanti. Scelgono il Friuli Venezia Giulia, dentro ci sono 200 euro. E suonano le campane.

"Godetevi questo momento", dice Amadeus, "non sappiamo come finirà questa partita ma pare che sia vero che insieme voi due avete una chimica speciale". A questo punto il Dottore richiama e offre altri due tiri, premendo sull'acceleratore. Non c'è nessuna offerta, ma c'è un cambio. "Con tutti i rossi fuori possiamo avere noi i trecentomila, ma andare a fare un cambio sarebbe potenzialmente molto vantaggioso", ragiona Flavio. Amadeus: "L'altro aspetto è che ci sono tre cifre basse. Cambiando avete molte possibilità di andare a prendere da 75mila euro in su o può essere il contrario. Può essere un vantaggio a cambiare e chi ci dice che avete un rosso pesante e dovete sperare di prendere un altro rosso". Ma il numero è un numero importante: "Il 7 è un numero importante perché noi ci siamo sposati il 7 agosto 2016". Rifiutano e vanno avanti. Esce il primo rosso: 30mila euro. Subito dopo, però, vengono fuori i 300mila euro. Il Dottore offre ancora un tiro e l'offerta resta alta: 42mila euro. La chiamata successiva è un capolavoro: 75 euro. Sono soldi sicuri per la coppia.

Il Dottore offre 65mila euro e mette in crisi la coppia, che ha comunque il 75% di possibilità di prendere una cifra più alta dell'offerta. Il ragionamento però è tutto sul fatto che i due tiri che lascia l'autore potrebbero poi ridurre sensibilmente l'offerta successiva, o comunque complicare i giochi. Rifiutano l'offerta e vanno avanti. Nel primo pacco chiamato vanno via 100mila euro. Nel secondo pacco vanno via 75mila euro. Adesso restano 5000 euro oppure 200mila euro. O niente o il sogno. Il Dottore ritorna a 65mila euro. Amadeus: "Immaginate di rifiutare quella cifra e dentro avete 5mila euro. Dall'altra parte, immaginate che accettate 65mila euro e ci sono 200mila euro. Immaginatevi la delusione e quale delle due è più forte?". Per Flavio: "È l'offerta più grande della serata ed è il massimo che abbiamo potuto". L'offerta viene accettata. Grande rispetto per i soldi, ma putroppo però, la coppia aveva 200mila euro e dice addio al massimo possibile.