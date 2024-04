video suggerito

La prima puntata di Affari Tuoi dopo l'addio di Amadeus alla Rai, perché nessuno ne ha parlato Su Rai1 va in onda la prima puntata di Affari Tuoi trasmessa dopo che Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai. Nessun riferimento alla questione nel corso della partita che ha visto giocare Susanna dall'Emilia Romagna. Ma c'è un motivo: il programma è registrato.

A cura di Stefania Rocco

Su Rai1 va in onda la prima puntata di Affari Tuoi trasmessa dopo che Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai. Il conduttore ha sciolto le riserve nella giornata di oggi 15 aprile, rivelando attraverso un video postato su Instagram i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il servizio pubblico. “Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori”, ha fatto sapere l’ex conduttore del Festival di Sanremo, “Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in TV”. Ma nella puntata di Affari Tuoi in onda oggi 15 aprile che ha visto giocare Susanna dall’Emilia Romagna, Amadeus non ha fatto alcun riferimento alla questione. C’è un motivo: il programma è registrato. Amadeus, dunque, non aveva ancora pubblicamente comunicato che avrebbe abbandonato la Rai quando la puntata andata in onda questa sera è stata registrata.

La puntata di Affari Tuoi del 15 aprile 2024

Susanna e Sofia sono le concorrenti della puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 15 aprile 2024. Originarie dell’Emilia Romagna, hanno giocato con il pacco numero 8. La partita non si è rivelata particolarmente fortunata fin dai primi momenti. Durante i primi tiri, infatti, le concorrenti hanno eliminato il pacco con 75mila euro e con 100mila euro. Dopo un cambio pacco (hanno preso il numero 7), le due donne hanno ricevuto la loro prima offerta da parte del dottore Pasquale Romano che ha proposto alle due 28mila euro per ritirarsi. Le concorrenti hanno rifiutato l’offerta. “Voglio vincere per garantire un futuro migliori ai miei figli. Per i loro studi, i master e il resto”, ha quindi spiegato Susanna rifiutando l’offerta.

Susanna e Sofia tornano a casa con 500 euro

Sofia e Susanna sono arrivate alla fine della puntata con un solo pacco ancora da aprire, oltre al numero 7 in loro possesso: quello da 500 euro e quello da 50mila euro. Sfortunatamente, il pacco scelto dalle due donne era quello che conteneva l’importo più basso. Le due donne, dunque, sono tornate a casa con 500 euro.