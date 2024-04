video suggerito

Affari tuoi, Silvia piange e accetta l'offerta: "Ho paura, vorrei essere più coraggiosa ma non ce la faccio" Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 29 aprile ha giocato Silvia, concorrente del Piemonte, accompagnata dal padre Mauro. La pacchista ha accettato 33mila euro tra le lacrime: "Ho paura, mi dispiace". Nel corso della puntata anche una parentesi sanremese. Amadeus, sentendo Tobia cantare, non ha resistito: "Dirige l'orchestra…".

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 29 aprile, ha giocato Silvia da Alpignano in provincia di Torino con il pacco numero 16. La concorrente del Piemonte ha avuto modo di giocare dopo 27 puntate da pacchista e si è fatta accompagnare dal padre Mauro. Ha deciso di fermarsi quando il dottore Pasquale Romano le ha offerto 33 mila euro. La paura ha preso il sopravvento e, tra le lacrime, ha spiegato di non sentirsela di continuare perché quei soldi le facevano comodo. Ha fatto bene, perché nel suo pacco c'era solo 1 euro.

Chi è Silvia, la storia della concorrente del Piemonte e del padre Mauro

Silvia è la concorrente del Piemonte. Ha giocato nella puntata di Affari tuoi del 29 aprile. La pacchista ha spiegato che lavoro fa: "Nella vita sono tecnologa alimentare e lavoro nella ristorazione collettiva". Poi, è scesa un po' più nei dettagli: "Mi occupo delle mense scolastiche, delle case di riposo. Faccio un lavoro che mi fa stare con tante persone, fare tanti chilometri al giorno". Davanti all'offerta di 33mila euro, Silvia ha accettato e, tra le lacrime, ha spiegato perché:

Sono soldi, mi spaventano i due pacchi che dovrei aprire. La mia paura è che se apro due rossi, questa offerta non la vedo più. La paura di tornare a casa senza niente c'è. Avrei paurissima a tornare senza niente. È vero che è un gioco, 33mila euro non ti cambiano la vita ma ti aiutano…c'è il mutuo con il mio fidanzato con cui penso al futuro, quindi è un aiuto. Viviamo insieme da pochi mesi. Ho paura di rimanere scottata. È difficilissimo. Non pensavo di arrivare a questo punto così. Il mio non è uno stipendio alto, uno fa sacrifici nella vita. Se ti piovono dal cielo 33mila euro sono veramente tanti. È stata una fortuna essere scelti dopo il provino, dopo quattro giorni ero qua. È tutto piovuto dal cielo.

Ha chiesto di poter bere, poi ha comunicato: "Ringrazio il dottore e accetto l'offerta. Sarei voluta essere più coraggiosa ma non ce l'ho fatta. Mi dispiace di non essere stata coraggiosa". Ma ha fatto bene a fermarsi perché nel suo pacco c'era 1 euro.

Affari tuoi, Silvia ha vinto 33mila euro nella puntata del 29 aprile

Vediamo come è andata la partita della concorrente del Piemonte. I primi pacchi aperti da Silvia sono stati: 20 euro, 0 euro, 50mila euro, 200 euro, 100 euro, 50 euro. Il dottore ha offerto 45mila euro. Silvia ha rifiutato l'offerta e ha aperto altri tre pacchi: 30mila euro, 300mila euro, 500 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Silvia e papà Mauro hanno rifiutato e hanno aperto i pacchi che contenevano: 10 euro, 5 euro, 20mila euro. Il dottore ha offerto 38mila euro. Silvia ha preferito aprire un altro pacco, così ha preso quello da 10mila euro. Il dottore ha proposto il cambio, ma anche stavolta la concorrente ha optato per un altro tiro. Ha aperto il pacco da 100mila euro. Il dottore ha offerto 33mila euro e Silvia ha accettato. Nel pacco numero 16 c'era 1 euro.

Affari tuoi, il concorrente Tobia canta e Amadeus ripensa a Sanremo: "Dirige l'orchestra, ah no"

Piccola parentesi sanremese nel corso della puntata. Tobia, il concorrente della Puglia, ama cantare e quando è stato il suo turno di aprire il pacco, ha chiesto di poter intonare per Silvia la canzone My Way di Frank Sinatra. Amadeus non è riuscito a trattenersi e lo ha presentato come solo il conduttore del Festival di Sanremo saprebbe fare: "Tobia dalla Puglia canta My Way. Dirige l'orchestra…ah no, non ce l'abbiamo l'orchestra". In studio è scoppiato un applauso scrosciante.