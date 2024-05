video suggerito

"Accetta l'offerta e torniamo a casa": Gianluca ad Affari Tuoi si convince con papà Luciano e vince La partita di Gianluca del Friuli Venezia Giulia ad Affari Tuoi: accompagnato da papà Luciano, dopo aver rifiutato numerose offerte in denaro, ha accettato 38 mila euro. Nel suo pacco c'erano solo 100 euro.

A cura di Gaia Martino

Gianluca del Friuli Venezia Giulia è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 8 maggio. Accompagnato da papà Luciano, campione olimpionico in Austria con i suoi baffi, Gianluca, impiegato bancario, è tornato a casa con 38mila euro.

La partita di Gianluca ad Affari Tuoi

La partita di Gianluca e papà Luciano è partita a loro vantaggio. Dopo le prime offerte, è arrivata la prima e unica richiesta di cambio. I due hanno proseguito il gioco con il loro 14. Quattro blu, quattro rossi, è arrivata una nuova telefonata dal dottore: 44 mila euro. "Sono tanti soldi, ma c'è la voglia di andare avanti. Quindi rifiuto e vado avanti", il commento. Dopo aver eliminato un rosso, arriva una nuova offerta. 2 tiri o 30 mila euro: "Tu che dici?", ha chiesto allora Gianluca al papà, senza però ricevere risposta. "Devo prendermi io la responsabilità, ho capito", il commento del concorrente.

La partita è proseguita con altra offerta, 20 mila euro, davanti a due rossi (tra cui 300 mila euro) e tre blu. "Sono venuto qui per giocare, andiamo avanti", la nuova risposta. 5 mila e 300 mila da un lato, 0 e 100 euro dall'altro, il dottore gli ha offerto 31 mila euro e Gianluca si è ritrovato di nuovo a dover prendere una decisione importante: "Io prenderei e andrei a casa. Tu in banca li vedi, io no", le parole del papà. "Sono tentato, vorrei andare avanti, è un gioco. Hai cambiato idea? Sempre a me la responsabilità. Ti ho portato qui per avere un appoggio", le parole di Gianluca al papà. "Ha detto due parole in 44 minuti", il commento scherzoso di Amadeus. I due hanno rifiutato l'offerta decidendo di proseguire il gioco.

Il finale: Gianluca vince 38mila euro

Arrivato con 300 mila euro, 0 e 100 euro, Gianluca ha ricevuto una nuova offerta, 38 mila euro. Dopo lunghi ragionamenti, il concorrente e papà Luciano hanno deciso di accettare l'ultima cifra offerta. Bene hanno fatto perché nel loro pacco c'erano solo 100 euro.