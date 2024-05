video suggerito

Nicola ad Affari Tuoi gioca la partita del padre: “Fece il provino prima di morire, era il mio faro” La partita di Nicola ad Affari Tuoi è dedicata al padre che, prima di morire, si candidò per partecipare al programma. Il concorrente nella puntata di questa sera di mercoledì 29 maggio ha accettato 20 mila euro offerti dal dottore prima del finale amaro: nel suo pacco c’erano 300 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il protagonista di Affari Tuoi della puntata di questa sera, 29 maggio 2024, è stato Nicola, concorrente della regione Campania. Impiegato di banca, è stato accompagnato dalla moglie Anna, sposata 10 anni fa. La partita è stata dedicata al padre che prima di morire aveva fatto un provino per partecipare al programma. Nicola e Anna sono tornati a casa con 20 mila euro, cifra offerta dal dottore e accettata. Il loro pacco, però, conteneva 300 mila euro.

La partita di Nicola e Anna ad Affari Tuoi

La partita di Nicola ad Affari Tuoi non è partita col botto: il primo pacco aperto conteneva 200 mila euro, il secondo 30 mila, il terzo 5 mila. Dopo il quarto rosso di fila (contenente 50 mila euro), "è arrivato il momento di chiamare un amico, il Trentino Alto Adige", ha detto Nicola. Il pacco del suo amico conteneva 100 euro: "Nei momenti difficili, esistono gli amici", il commento. Dopo aver aperto un altro blu, è arrivata la prima telefonata del dottore che gli ha offerto 24 mila euro. "Siamo grati al dottore, è un'offerta importante ma noi andiamo avanti" ha dichiarato il concorrente prima di tritare l'assegno. Fuori un blu, poi un altro rosso, 75 mila euro, e arriva l'offerta del cambio. Nicola ha così dichiarato: "Non ho numeri preferiti, credo nei valori della famiglia e forse qui doveva esserci un'altra persona. Tanti anni fa mio padre fece il provino, prima che venisse a mancare, così il telefono non ha mai più squillato. Quando sono stato chiamato, lo dissi a mamma e il primo pensiero è andato a lui. Lui era un faro, il nostro riferimento. Però dietro ogni faro c'è quell'angolo di buio, e soltanto quando la luce si spegne, si accende quell'angolo e scopri persone, come mia madre, che è una roccia. Lei mi ha detto di venire qui, mi ha detto "Avrei visto papà lì, ma vedrò te". Ringrazio il dottore, ma va bene così. Rifiuto il cambio".

Il finale amaro per Nicola e Anna

La partita di Nicola è proseguita con una nuova offerta del dottore, 19 mila euro, rifiutata, e dopo aver eliminato un altro blu, gli è stata proposto di scegliere tra cambio o offerta. Una volta deciso per quest'ultima, il dottore gli ha proposto 20 mila euro. Allora il concorrente ha commentato: "Tu hai fatto un passaggio qualche tempo fa, dicesti ‘l'amarezza di tornare a casa a mani vuote non dovete provarla' perché già è un vantaggio essere qui. Voglio ragionare. Non è forse la partita che ci aspettavamo, però se prendiamo un blu sale di poco la cifra". La moglie Anna al suo fianco ha provato a farlo ragionare: "20 mila euro non ci cambiano la vita". Nicola, però, è stato deciso: "I soldi hanno un valore. Non voglio tornare a casa a mani vuote, ci andiamo a fare il safari. Non è andata come volevo, tu stammi accanto. Non è molto, ma diamo un valore ai soldi". Nonostante la moglie e il pubblico fossero in disaccordo e in gioco ci fossero ancora i 300mila euro, il concorrente ha deciso di accettare l'offerta. Peccato, perché il suo pacco conteneva 300 mila euro.