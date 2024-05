video suggerito

Affari Tuoi, Marco: “Mi hanno chiamato per il provino quando mia moglie era in ospedale. È stato un regalo” Ad Affari Tuoi giocano Marco e Danila. Dopo una partita caratterizzata da una parità tra pacchi rossi e blu arriva la batosta finale. I due, dopo aver rifiutato l’offerta del Dottore, tornano a casa solo con 500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 maggio gioca Marco da Palermo con il pacco numero 19, ad accompagnarlo c'è la moglie Danila. I due sono sposati da 12 anni e hanno due bambini, Chiara e Alessandro. La partita è caratterizzata da una parità tra pacchi rossi e blu. I concorrenti rifiutano ogni cifra offerta dal Dottore, scoprendo alla fine di avere solo 500 euro nel proprio pacco.

La partita di Marco e Danila

La partita inizia con una parità tra rossi e blu. Dopo aver aperto i primi sei pacchi, Marco e Danila perdono solo 20mila e 50mila euro. Marco lavora per un'industria alimentare di dolci mentre Danila è un consulente finanziario in banca. "Tua moglie sta già pensando a come investire i soldi" scherza Amadeus. Quando il Dottore chiede "cambio" o "offerta", Marco risponde: "Per le prime trentaquattro puntate ho pescato sempre pacchi blu quindi ora chiederei a mia moglie di cambiare il pacco". La coppia rifiuta l'offerta di 34mila euro, il concorrente spiega: "Noi siamo una famiglia fortunata, ne abbiamo passate tante ma la vita ci aiuta sempre. Vogliamo giocare". Anche le offerte di di 20mila, 29mila e 34mila euro vengono rifiutate. Marco, seguendo il consiglio di sua suocera, decide di aprire il pacco che aveva preso all'inizio, trovando solo 0 euro. "Marco vieni qua, saluta e ringrazia tua suocera!" gli dice allora Amadeus facendolo avvicinare alla telecamera. Il Dottore offre prima 41mila e poi 49mila euro ma entrambe le offerte vengono rifiutate.

Marco e Danila rifiutano tutte le offerte del Dottore

Quando in gioco rimangono 75mila, 300mila e 500 euro il Dottore fa un'offerta da 59mila euro. Prima di rifiutare l'offerta, Marco racconta: "Lo dico per il piacere di condividere. Io sono venuto qui, mi hanno chiamato a febbraio quando mia moglie era in ospedale per un'operazione e avevamo avuto una perdita economica. Poi c'è arrivata la telefonata per il provino, noi scelti tra tanti. Una mano dall'alto l'abbiamo sempre ricevuta". "Essere qui è il regalo più bello" aggiunge Danila. La coppia, subito dopo, perde 300mila euro. I due decidono di giocare fino alla fine, correndo il rischio di rimanere a mani vuote. Così, rifiutano anche l'ultima offerta da 25mila euro. Amadeus, prima di scoprire con quanto torneranno a casa Marco e Danila, si congratula per la partita: "Siete una coppia bellissima, riuscirete ad affrontare ogni cosa. Bella o brutta". Nel pacco numero 9, numero scelto perché indicato dalla figlia minore, ci sono solo 500 euro.