Marco e Francesca ad Affari Tuoi giocano con il pacco 16: “Il numero della rinascita di nostro figlio” Ad Affari Tuoi questa sera Marco della regione Veneto è tornato a casa con 47 mila euro. Ha giocato insieme alla moglie Francesca la quale ha raccontato il significato del numero da loro scelto per la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Marco della regione Veneto è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 14 maggio. Accompagnato dalla moglie Francesca, è papà di due bambini. Ecco perché, dopo una partita tesa e ben ragionata, ha deciso di accettare l'offerta del dottore di 47 mila euro che si è ripresentata più volte durante la partita. Nel loro pacco, il 16, avevano solo 500 euro, ma quel numero per loro era molto importante.

La partita di Marco e Francesca ad Affari Tuoi

La partita di Marco e Francesca è iniziata più che bene. Via quasi tutti i blu, a metà partita il tabellone era dalla loro parte. Arrivata la prima offerta, 47 mila euro, hanno deciso di continuare il gioco. Nel corso della serata hanno cambiato il pacco: hanno lasciato il 18 e preso il 16, ma il significato di quel numero lo hanno svelato solo al termine del gioco. È poi arrivata di nuovo l'offerta di 47 mila euro, ma Marco ancora una volta ha rifiutato. Una volta svelati i 300 mila euro, il dottore ha offerto al concorrente 35 mila euro, per due volte, ma anche in queste due occasioni, insieme alla moglie ha deciso di proseguire la partita. La coppia ha poi deciso di aprire l'ex pacco, il 18, e lì è arrivata la spiacevole rivelazione: avevano 100 mila euro.

Nonostante l'epilogo, arrivati con tre rossi e due blu, il dottore ha offerto a Marco e Francesca 47 mila euro, di nuovo. "Ora gioca la mia parte responsabile" ha commentato il concorrente prima di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. La moglie Francesca ha provato a farlo ragionare, ma lui aveva già deciso: "Ho già preso una decisione, sono molto emotivo. Accetto l'offerta". A quel punto Amadeus ha deciso di cambiare posizione ai due coniugi: "Partita perfetta, vorrei fare un cambio di posizione. Tua moglie ha sempre avuto la scintilla nel portarti in una direzione che si è rivelata buona. Francesca, tu avresti continuato, come avresti giocato ora?". La donna ha allora svelato i significati dei numeri lasciati fino alla fine del gioco, anche del 16, quello da loro scelto.

Il numero 16 è il numero di nostro figlio. Quando è nato non è stato bene, ci sono stati problemi importanti, è un miracolo che sia qui. Era il bimbo della culla numero 16 in terapia intensiva e io venivo sempre chiamata ‘la mamma del bimbo numero 16'. Da quella culla è uscito, oggi sta benissimo, però questo è il numero della sua rinascita.

Marco, tra le lacrime, ha allora aperto il loro pacco e ha potuto esultare con la moglie: conteneva solo 500 euro.