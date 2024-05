Sandy sul compagno Marco ad Affari Tuoi: “Era il mio stalker, mi seguiva con la sua auto”

video suggerito

Ad Affari Tuoi partecipa la coppia formata da Sandy e Marco, originari della Valle D'Aosta. Insieme da 10 anni, il racconto della loro storia d'amore differisce a seconda del suo autore. "Lei sostiene fossi il suo stalker", racconta l'uomo.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 21 maggio partecipano Sandy, originaria della Valle D’Aosta, e il compagno Marco. Insieme da 10 anni, hanno un figlio di 2 anni. Il pacco pescato è il numero 10, come i loro anni insieme. Sandy è una beauty coach, Marco un imbianchino. Coppia affiata, raccontano su invito del conduttore Amadeus come si sono conosciuti, “Ci sono due versione della nostra storia d’amore. La sua è da stalker, la mia più romantica”, rivela Marco, “Secondo la sua versione, io la seguivo fuori scuola con la macchina. Non è così, giuro”.

La partita di Sandy e Marco ad Affari Tuoi

La partita non prosegue come la coppia si aspetta: i due pacchi chiamati da Marco eliminano prima i 200mila euro e poi i 300mila euro. È Amadeus a “invitarlo” a ripensare al suo coinvolgimento nella partita: “Ne hai chiamati due ed erano entrambi alti. Forse è il caso che tu stia con noi senza giocare”. Si accoda Sandy che commenta scherzosamente: “Gli ho dato troppa fiducia”. La prima offerta del dottore Pasquale Romano è di 21mila euro che la coppia rifiuta. Sandy prova a cacciare Marco ma Amadeus propone di adottarlo e tenerlo vicino a sé. Il pacco successivo chiamato da Sandy, però, elimina anche il premio da 100mila euro. L’offerta del dottore scende a 10 mila euro. La coppia rifiuta ancora e, incredibilmente, nei pochi tiri successivi riesce a raddrizzare la partita lasciando intanto i pacchi da 50mila e 75mila euro. Nei blu solo quello da 75 euro, situazione che aumenta le possibilità che i due possano portare a casa un ottimo premio.

Sandy e Marco accettano l’offerta da 17 mila euro, nel loro pacco ce n’erano 50mila

Il dottore torna alla carica con un’offerta da 30mila euro che Sandy decide di rifiutare. Dopo avere eliminato anche il pacco da 75mila euro, però, la coppia decide di accettare un’offerta da 17mila euro nel timore di tornare a casa a mani vuote. “Faremo una vacanza pensando al dottore”, spiegano. La scelta si rivela essere sfortunata perché nel pacco numero 10 della coppia era nascosto l’assegno da 50mila euro.