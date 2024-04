Affari Tuoi, Tobia accetta l’offerta ma nel pacco aveva 200mila euro: “Non potevo andar via a mani vuote”

video suggerito

Nella puntata di martedì 30 aprile di Affari Tuoi gioca Tobia (soprannominato "Zio") da Gravina di Puglia con il pacco numero 2. Ad accompagnarlo c'è Francesco, uno dei suoi tre figli. "A mia moglie Angela sarebbe piaciuto essere qui, non è potuta venire per problemi di salute. Siamo sposati da 45 anni" spiega Tobia ad Amadeus. L'inizio non è dei migliori, con la perdita di 300mila euro dopo appena tre tiri. Padre e figlio accettano la somma offerta del Dottore ma scoprono che avrebbero potuto vincere molto di più.

"Io di soldi ne ho visti tanti, ma non erano miei"

Nonostante la perdita di 300mila euro, la partita di Tobia e Francesco sembra andare abbastanza bene, con una maggioranza di pacchi blu aperti. Il Dottore offre 36mila euro che non vengono accettati, Tobia racconta: "È una grossa cifra. Io di soldi nella mia vita ne ho visti tanti ma non erano miei, lavoravo in banca". Francesco, invece, è un grafico e si occupa anche di montare telecamere nei cantieri. È lui che sceglie di aprire il pacco numero 3: "È un numero importante. Il tre è il mese della mia fidanzata Vania, io e lei aspettiamo un bambino. Nascerà a settembre che è il multiplo di tre". Nel pacco ci sono 30mila euro. I due, però, non sentono la pressione con ancora tanti pacchi rossi in gioco.

"Abbiamo dimenticato la strategia"

Quando il Dottore chiede il cambio, Francesco ammette di aver dimenticato la strategia che avrebbe voluto adottare con il padre e di non avere un numero preciso in mente. Zio Tobia decide di cambiare il pacco e canticchiando si avvicina verso il numero 7: "Sono nato il 7 agosto, è questo il motivo della mia scelta". I due perdono 100mila euro ma in gioco continuano a rimanere più pacchi rossi che blu.

"Matrimonio in vista, qualche soldino ci serve"

Il Dottore offre nuovamente 36mila euro ma la coppia non accetta. Francesco, che si sposerà il 31 maggio, ammette: "Qualche soldino ci servirebbe, non dobbiamo tornare a casa con 100 euro". I due scelgono di aprire il pacco della Calabria ma perdono 50mila euro. Il Dottore chiede se vogliano fare un cambio e Francesco si domanda: "Non so se ci stia aiutando o no, proviamo a fidarci di lui". Tobia lascia il 7 e prende il 19: "Era il mio numero quando correvo sui Go Kart". Amadeus, nel frattempo, scherza: "Io pensavo accettassi subito la prima offerta invece sei qui da 34 minuti!". Nel pacco numero 7 c'erano 75mila euro, così Tobia commenta: "Il Dottore ci ha fregati!".

Zio Tobia: "Non voglio tornare a mani vuote"

Quando il Dottore offre 30mila euro, i concorrenti si chiedono se sia il caso di accettare. Zio Tobia, spiega: "Dobbiamo aiutare Francesco per il matrimonio. Io ho lavorato in banca e oltre alla tecnica ho sempre usato due ingredienti, la prudenza e il buon senso. Non voglio tornare a mani vuote, soffrirei". Francesco aggiunge: "30mila euro si guadagnano in un anno, non accettarli significherebbe buttare via una possibilità". I due, quindi, accettano. Prima di aprire gli ultimi pacchi, un simpatico siparietto con Tobia che suona la fisarmonica: "Questo programma meriterebbe l'eurovisione". Quando arriva il momento di aprire il loro pacco scoprono che conteneva 200mila euro.