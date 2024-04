video suggerito

Massimo, sfortunato ad Affari Tuoi ma incassa il complimento della pacchista: "Mi piace tantissimo" Massimo dalla Valle d'Aosta aveva 200mila euro ma poi ha scelto di cambiare il pacco. Incassa, però, i 15mila euro con un cambio in extremis e i complimenti della pacchista: "La tua barba mi piace tantissimo".

La puntata di mercoledì 17 aprile di Affari Tuoi ci fa conoscere la storia di Massimo, pacchista della Valle d'Aosta, accompagnato da suo padre Claudio. Concorrente molto simpatico, caratterizzato da una barba folta e lunga, Massimo è riuscito a superare più o meno indenne la prima selezione di sei pacchi, riuscendo a trovare subito il pacco da zero euro e sono campane a festa perché l'unico rosso eliminato è quello da 30mila euro. Il Dottore offre 47mila euro, Massimo e Claudio rifiutano l'offerta e proseguono. Purtroppo il finale sarà amarissimo, ma non sul piano relazionale perché l'ottimo Massimo incassa un complimento dalla ‘pacchista' del Friuli Venezia Giulia, Harley: "Comunque a me la tua barba piace tantissimo".

Purtroppo, i primi due pacchi dissanguano la situazione. In un minuto se ne vanno i 300mila euro e i 100mila euro. Il terzo pacco prima della nuova offerta è un altro rosso: 20mila euro. Questi tre rossi di seguito mettono il Dottore in una situazione di chiarissimo vantaggio psicologico e infatti offre un cambio, che loro accettano. Purtroppo, però, sbagliano perché nel loro pacco, il numero 5, c'erano 200mila euro. Una grande sfortuna perché adesso questo rischia di diventare il tormento dei giocatori. Il Dottore, infatti, alla terza chiamata offre cinque tiri. L'offerta scende vertiginosamente: 10mila euro. Ma entrambi valutano: "Il colore rosso supera quello blu, siamo qui e balliamo".

La partita non prosegue per niente bene perché alla fine Massimo e suo padre si ritrovano prima della finale con un blu e due pacchi rossi, 10mila euro e 15mila euro. Tutta la partita è cambiata dal cambio accettato perché i concorrenti avevano 200mila euro, ma purtroppo la loro scelta è stata completamente sbagliata. L'ultimo pacco prima della finale vale 10mila euro. Ora dovranno scegliere tra 75 euro e 15mila euro, inoltre decidono di non andare alla Regione Fortunata: "O vinciamo o ci mangiamo una pizza in 2". L'ultimissima offerta è un cambio. Per ragioni emotive, Massimo associava il 20 a una cosa negativa e voleva esorcizzare, ma a questo punto sceglie il cambio per prendere il numero che lo lega alla madre, il 9. Dentro ci sono i 15mila euro e sono tutti felici.