Andrea e Simona, marito e moglie show ad Affari Tuoi: lui prende la telecamera, lei ha tirato un pugno Una coppia allegra ed estroversa che ha giocato una partita abbastanza movimentata ad Affari Tuoi. Lei rivela: “Gli ho tirato un pugno perché faceva il piacione, poi m’ha sposata”. Lui esaudisce il sogno della vita: usare una telecamera della Rai. Amadeus sconcertato: “Non m’era mai capitato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea da San Carlo di Cesena, accompagnato dalla moglie Simona, è stato il pacchista che ha giocato ad Affari Tuoi nella puntata di martedì 26 marzo. Una coppia allegra ed estroversa che ha giocato una partita abbastanza movimentata. Il pacco che la sorte ha scelto per loro è stato il numero 10. Partono dalle Marche con Patrizio, che è considerato il più "pesante", quello dai grandi pacchi rossi. E infatti è un rosso, ma meno pesante: fuggono via 10mila euro. Al secondo pacco, l'Abruzzo, volano via 50 euro, per fortuna. La partita appare in discesa. Il terzo pacco della serata, Molise, è da 20 euro. Musica alta e grande ottimismo in studio. L'unico pacco che chiama la moglie di Andrea tra questi quattro è la Liguria: 200 euro. L'esordio da pacchista per Filippo da Prato, Toscana, vale invece 20mila euro. Ci può stare. Il sesto pacco è per la Puglia: zero euro.

L'inno alla gioia di Beethoven parte spensierato, ma quando il Dottore offre un cambio, Andrea si trova al primo snodo fondamentale: va dal Veneto e si prende il pacco numero 8. Amadeus prova a chiarire: "C'è una ragione per cui tu abbia preso l'8?". E Andrea smitizza la narrazione sui numeri: "No, nessuna ragione". Ma al prossimo giro, lui rifugge e chiama il 2, il Lazio, e volano via i 500mila euro. Ahi! Da questo momento inizia un'altra partita: chiamata la Sardegna di Gianmarco dalla provincia di Oristano, volano via – per fortuna – solo 5mila euro. Il 14 della Campania di Emilia da Pollena Trocchia manda in fumo 15mila euro. La puntata scorre via veloce al punto che Amadeus lo fa notare: "Il Dottore non è abituato". La nuova offerta è di tre tiri oppure 33mila euro. Parte una simpatica scaramuccia tra marito e moglie. Lei rifiuta, lui trita l'offerta. Amadeus fa notare: "Di solito è il contrario".

Andrea e Simona sono sposati da sette anni e qui lui fa un siparietto: "Mi viene da ridere perché al provino io ho detto che ci siamo sposati nel 2009, ma in realtà era il 2017. Lei m'ha fatto: Ma chi hai sposato scusa nel 2009?". Come anche è vero che lei ha dato due cazzotti a lui, un giorno: "Dopo l'ho sposata", ammette. Lei spiega: "Ma lui faceva il piacione, perciò. Dopo m'è venuto a ballare davanti "E la vita l'è bella". C'era una mia amica che non lo conosceva, e io ho pensato ma cosa pensa lei? Che io sono scema? Perché lui faceva il piacione con le altre. Vedeva che io mi sbattevo per uno che faceva le feste a delle altre. Allora quando veniva da me, e quasi mi ingiuriava, io non ci ho visto più". E il marito spiega: "Io volevo dirle: ‘ma cosa fai?' Ma sono riuscito solo a dirle ‘ma cosa…' e bom, m'è arrivato il pugno". Dopo questo grande momento ilare, il 7 del Piemonte fa partire 30mila euro. Ridendo e scherzando, i pacchi rossi volano tutti via.

A una situazione di perfetta parità, richiama il Dottore: l'offerta sale a 39mila euro. Intanto, Andrea sale in cattedra raccontando di aver lavorato nelle spiagge di Cervia: "Ne ho fatte che ne ho fatte". E ancora la moglie: "Poi ti sei calmato". Clamoroso, Andrea ha fatto anche il seminario, ma c'erano troppe donne, dice lui. Insomma, Andrea è il classico vitellone romagnolo. E Amadeus non si trattiene: "Servono a me i fazzoletti perché mi fate ridere". Poi un delizioso fuoriprogramma: Andrea ha il sogno di "guidare" una telecamera e prende così il posto del cameraman. Ma mentre si continua a ridere, i pacchi rossi volano via. Alla fine restano solo i 50mila, i 75mila e i 100mila euro. L'offerta del Dottore vale tre tiri per un'offerta da 19mila euro. Tra questi vanno via due pacchi blu. L'ultimo, però, vale 50mila euro. La situazione, a questo punto, è al 50 e 50: due pacchi blu contro due pacchi rossi. Alle battute finali, l'offerta del Dottore è di un tiro soltanto e il ritorno alla prima offerta da lui fatta da 33mila euro. Rifiuta e chiama il 12 dell'Umbria: vanno via 75 euro ed è un grande colpo perché adesso restano 10 euro, 75mila euro e 100mila euro. L'ultimo tiro prima del testa a testa vale l'offerta del Dottore che è di 39mila euro. Andrea rifiuta: "Se chiamo i 10 euro dopo facciamo i conti io e il Dottore". Andrea chiama la Calabria, il numero 9, e tiene in vita per la finale il suo ex pacco. Scelta scellerata perché vanno in fumo 100mila euro.

A quel punto, il Dottore in maniera abbastanza sadica offre un cambio pacco proprio con il 10 che lui aveva cambiato. Andrea aveva portato in fondo i suoi due numeri, il numero 8 e il numero 9. Il numero 10 lo ha portato solo perché era il pacco che gli era stato affidato a inizio puntata. Alla fine, Andrea e Simona rifiutano il cambio. E fanno bene: nel pacco ci sono 75mila euro. Festa grande in studio sulle note di Marco Mengoni.