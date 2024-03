Affari tuoi, Andrea contro il volere della moglie Elisa: “Abbiamo 4 figli, non ce la faccio, accetto l’offerta” Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 21 marzo ha giocato Andrea, il concorrente del Veneto che ha voluto accanto la moglie Elisa. Una partita ricca di colpi di scena. La coppia si è trovata in disaccordo nel finale. Andrea, contro il volere della moglie, ha accettato l’offerta da 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 21 marzo ha giocato Andrea da Rovigo, concorrente del Veneto con il pacco numero 4. Ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Elisa. La coppia, unita da 32 anni, ha quattro figli e un sogno: comprare un camper per poter viaggiare tutti insieme. Una partita sofferta, in cui moglie e marito – sul finale – si sono travati in disaccordo. Alla fine si sono portati a casa 30mila euro. Nel loro pacco c'erano 200 euro.

Chi è Andrea, la storia del concorrente del Veneto e della moglie Elisa

Andrea è originario di Rovigo. È il concorrente del Veneto. Ha giocato con il pacco numero 4. Ha deciso di vivere l'esperienza di Affari Tuoi con la moglie Elisa. Sono sposati dal 2002, dunque da 22 anni. Hanno quattro figli: Enrico ha 16 anni, Giorgia ha 14 anni, Matteo ha 9 anni e Lorenzo ha 6 anni. Ciascuno di loro ha consigliato a mamma e papà dei numeri fortunati. I coniugi hanno spiegato perché il 9 è il loro numero:

La nostra storia è iniziata dal giorno 9. Ci siamo conosciuti nel 1992, in una discoteca alle porte di Rovigo. Lei era in mezzo alla pista che ballava con le sue amiche, per me è stato un colpo di fulmine. Ho ballato con lei, poi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a chiacchierare. Alla fine della serata mi ha invitato a mangiare la pizza con le sue amiche. Mi faccio trovare in pizzeria all'ora prestabilita e lei non c'era. C'erano tutte le sue amiche, tranne lei. Una delusione.

Il racconto è proseguito: "Lei aveva lasciato un bigliettino con il suo numero di telefono. Il giorno dopo mi sono rifatto coraggio, l'ho chiamata e ci siamo dati appuntamento in centro a Rovigo. E lei stavolta si è presentata. Da lì è nato il nostro amore che dura da 32 anni, abbiamo fatto 10 anni di fidanzamento e 22 di matrimonio". Andrea, poi, ha svelato cosa vorrebbero fare con l'eventuale cifra vinta:

Quando andiamo in vacanza è difficile trovare una stanza d'albergo abbastanza capiente per tutti, così la nostra idea era quella di comprarci un camper. Usato si trova intorno ai 70, 80, 90mila euro. Questo è il primo progetto. Poi ne abbiamo tanti altri, il mutuo, la casa da ristrutturare.

Affari tuoi, Andrea ha vinto 30 mila euro

Vediamo come è andato il percorso di Andrea, concorrente del Veneto che ha giocato nella puntata di giovedì 21 marzo. Con le prime chiamate sono usciti 30mila euro, 20mila euro, 500 euro, 0 euro, 15mila euro e 50mila euro. Il dottore Pasquale Romano, allora, ha offerto 40.000 euro: "Diecimila euro a figlio". La coppia ha rifiutato l'offerta. Così, hanno dovuto aprire tre pacchi. Le loro chiamate sono state quelle da 5mila euro, 75mila euro. "Si sta mettendo un po' male": ha ammesso Andrea. Purtroppo la chiamata seguente è stata quella del pacco da 300mila euro. Il dottore ha proposto il cambio, che è stato rifiutato. Poi sono stati aperti altri cinque pacchi: 100 euro, 10 euro, 1 euro, 75 euro, 10mila euro. Insomma, poteva andare molto peggio. Il dottore ha offerto 25mila euro. Andrea ed Elisa hanno rifiutato l'offerta e hanno aperto un altro pacco che conteneva 50 euro. Il dottore, allora, ha offerto 30mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il pacco aperto successivamente conteneva solo 20 euro. Il dottore ha offerto 35mila euro. Ma anche in questo caso, Andrea ed Elisa non ne hanno voluto sapere di accettare. Quindi la chiamata da 5 euro. A un passo dalla fine, restavano ancora intatti i pacchi da 100mila e da 200mila euro. Il dottore è tornato all'offerta iniziale: 40mila euro. Anche in questo caso, i concorrenti non si sono lasciati tentare. Purtroppo, hanno chiamato il pacco da 200mila euro. Così, è arrivata l'ultima offerta: 30mila euro. Elisa ha suggerito al marito: "Andiamo avanti", ma lui non se la sentiva. Visibilmente provato ha spiegato:

Non ce la faccio. Se io accetto i 30mila e avevamo i 100mila non me lo perdonerà mai. Io sono realistico, ho quattro figli. Penso sia la prima volta che vado contro il parere di mia moglie, ma accetto l'offerta.

Ma ha fatto benissimo ad accettare 30mila euro perché nel loro pacco c'erano solo 200 euro.