Affari Tuoi del 4 maggio: Mario e Monica accettano l'offerta e fanno bene Partiti in salita, i simpatici coniugi astigiani riescono a portare a casa 50mila euro: "Aggiustiamo un mutuo, abbiamo deciso insieme".

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 4 maggio gioca Mario da San Mariano d'Asti in provincia di Asti, quindi dal Piemonte. È solo da due puntate, ma è stato già scelto. È accompagnato dalla moglie Monica, sono sposati da 18 anni. Mario è un vigile del fuoco. Il pacco è il numero 16. Mario purtroppo inizia la sua avventura aprendo un pacco da trecentomila euro. La partita sembra quindi iniziare in salita. La partita però riesce subito a mettersi in binari più giusti, anche grazie a un pacchetto di sale posto sopra al pacco, tanto che il Dottore offre prima 20mila e poi 26mila euro, fino a un cambio. Mario e Monica, incredibilmente, accettano. Marito e moglie da 18 anni, si vedono tutti: sanno scherzare e sanno giocare. "Se abbiamo sbagliato", suggerisce Monica, "è colpa tua, ma se abbiamo fatto bene è merito mio".

Mario alla fine accetta il cambio del dottore e prende il 9 della Liguria mentre nel suo pacco c'erano 30mila euro. Con 50mila euro e 200mila euro ancora in gioco, Mario può ben sperare. Il Dottore, dopo una nuova selezione di pacchi, offre 36mila euro per un tiro. È l'offerta più alta della serata: "Son tanti soldi, abbiamo un mutuo", riflette Mario, "però queste cose qua capitano una volta sola nella vita, conoscere belle persone, avere opportunità di giocare". Mario quindi se la gioca e va avanti. Considerato il fatto che si tratta solo di un tiro, Mario accetta di andare avanti. Dopo il pacco, se ne va l'ultimo rosso da 15mila euro.

Il Dottore, a questo punto, offre 40mila euro. Mario ha il 50% di possibilità di prendere un ottimo rosso. Un aneddoto sul loro matrimonio prima di prendere una scelta:

Il giorno che ci siamo sposati, davanti all'altare cerca di infilarmi l'anello nel dito. Questo anello non entra. Mi tira un'occhiata come a dire: fai qualcosa. Poi l'anello entra. Nel video si vede proprio lei che fa lo sguardo diabolico. È dura la mia vita. Anche da fidanzati, mi dava le scadenze. Mi diceva: siamo assieme fino a fine mese, poi vedremo. Era un contratto a termine.

Questo per dire che Mario ascolta sempre quello che dice la moglie Monica, che anche in questo caso consiglia di andare avanti. Il Dottore offre un tiro. E nel pacco scelto da Mario e Monica c'è un solo euro. Questa volta il Dottore offre 50mila euro e un solo tiro. Finale al cardiopalma, dopo grandi dubbi però accettano i 50mila euro del Dottore: "Aggiustano un mutuo. Abbiamo deciso insieme di accettare 50mila euro". A questo punto la partita va avanti per capire cosa c'è nel pacco numero 9: 50mila euro, 200mila euro o zero euro? Fortunatamente nel pacco non avevano i 200mila euro, che erano invece nel pacco 18. Mario e Monica avevano nel pacco proprio 50mila euro. Il Dottore, evidentemente, aveva cercato di sbilanciarli e far credere loro che avrebbero potuto avere 200mila euro. Il finale per i simpatici coniugi è dolcissimo.