video suggerito

Affari tuoi, Fabio: “Mia moglie all’inizio mi schifava perché facevo lo spogliarellista, un mese dopo era incinta” Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 15 maggio ha giocato Fabio, concorrente del Molise, accompagnato dalla moglie Agnese. I due hanno raccontato il modo bizzarro in cui si sono conosciuti. Purtroppo la partita non è stata fortunata, la coppia non ha saputo approfittare delle offerte e dei cambi proposti dal dottore Pasquale Romano. I concorrenti sono tornati a casa a mani vuote. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 15 maggio ha giocato Fabio da Ferrazzano in provincia di Campobasso con il pacco numero 5, che poi ha cambiato con il numero 7. Il concorrente del Molise ha avuto modo di giocare dopo 17 puntate da pacchista e si è fatto accompagnare dalla moglie Agnese. La partita è stata in salita per loro, che non sono riusciti ad approfittare delle offerte e dei cambi proposti dal dottore Pasquale Romano. Sono tornati a casa a mani vuote.

Chi è Fabio, la storia del concorrente del Molise e della moglie Agnese

Fabio è il concorrente del Molise che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 15 maggio. È originario di Ferrazzano in provincia di Campobasso: "Ho un'officina a Campobasso, faccio revisioni e gommista". Ha condiviso la puntata con la moglie Agnese. Stanno insieme da 14 anni. "Sono quattordici anni che lo sopporto": ha commentato la donna, che gestisce un bed and breakfast a Campobasso. La coppia ha una figlia di 13 anni, che si chiama Gioia. Agnese ha fatto sapere: "Ha detto che non la dovevamo nominare". Mortificato Amadeus che aveva tirato fuori l'argomento: "È colpa mia Gioia, sono io che l'ho chiesto". La coppia ha raccontato il modo bizzarro in cui è iniziata la loro storia d'amore. Fabio ha confidato: "Il bello è che lei mi ha prima schifato poi mi ha sposato". E così, Agnese ha svelato:

Quando l'ho conosciuto stava facendo uno spogliarello alla Festa della donna, ma secondo te potevo mai voler conoscere uno che faceva lo spogliarello. Era lo spogliarellista.

Fabio ha aggiunto: "Avevo le mimose nei box". E Agnese ha ripreso la parola: "Mi sono vergognata e me ne sono andata. Sono scappata. Poi a settembre mi è venuto a cercare. È stato amore subito e non ci siamo più lasciati". Il pacchista ha fatto sapere: "Quando sono andato da lei, mi ha detto: ‘Io ti ho schifato quando ti ho visto'". E ha raccontato che di lì a poco sono diventati genitori:

Leggi anche Samuel Peron abbraccia la moglie Tania Bambaci all’Isola dopo le insinuazioni sul flirt con Greta

Il primo mese di fidanzamento siamo andati fuori per un weekend, i suoi genitori non sapevano della mia esistenza. La vado a prendere a casa e c'era il nonno che pensava fossi un ladro. Quando uno è ragazzo, ha gli ormoni vivi, quindi lei è rimasta incinta. Grande problema, dopo un mese e quindici giorni. I miei genitori erano già preparati perché dicevo sempre che avrei fatto un figlio da giovane. Avevo 22 anni. Il problema era lei. Ceniamo a casa sua, mi sono presentato e lei: "Papà ti devo dare una notizia, aspetto un bebè".

Agnese ha completato il racconto: "Mio padre se n'è andato, è sparito per dieci minuti però adesso va tutto bene, Fabio è diventato come un figlio per lui. E poi abbiamo Gioia che è un amore".

Affari tuoi, Fabio non ha vinto niente nella puntata del 15 maggio

Vediamo come è andata la partita del concorrente del Molise. Per cominciare Fabio ha chiamato i pacchi contenenti 20mila euro, 0 euro, 75mila euro, 50mila euro, 5mila euro e 10 euro. Il dottore ha offerto 33mila euro. Fabio e Agnese hanno rifiutato l'offerta. Fabio ha aperto i pacchi contenenti 30mila euro, 200 euro e 100 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Fabio ha rifiutato il cambio. I pacchi seguenti sono stati: 100mila euro, 20 euro e 15mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 33mila euro. Il concorrente ha rifiutato e ha aperto un altro pacco, purtroppo quello da 300mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. La coppia ha accettato prendendo il pacco numero 7. Poi, Fabio e Agnese hanno aperto il pacco da 10mila euro e quello da 500 euro. Il dottore ha offerto 14mila euro. Offerta che è stata rifiutata. Purtroppo subito dopo Fabio ha preso il pacco da 200mila euro. Nel pacco 5 c'erano 75 euro, nel pacco 7 c'era 1 euro. Fabio ha avuto modo di giocarsi il tutto per tutto con la regione fortunata. Ha deciso di puntare sul Molise per 100mila euro, ma non era quella la regione giusta. Ci ha riprovato con la Basilicata per 50mila euro. Ma era la Sardegna.