video suggerito

Affari tuoi, gioca Domenico e la moglie racconta: “Storia iniziata con una lite, gli dissi di tacere e lo baciai” Nella puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 16 maggio su Rai1 ha giocato Domenico, concorrente della Campania, accompagnato dalla moglie Susy. Purtroppo la coppia è tornata a casa a mani vuote. Non è riuscita a sfruttare le offerte e i cambi proposti dal dottore Pasquale Romano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 16 maggio ha giocato Domenico da Bacoli (Napoli) con il pacco numero 13, che poi ha cambiato con il pacco numero 2. Il concorrente della Campania ha avuto modo di giocare dopo 22 puntate da pacchista e si è fatto accompagnare dalla moglie Susy. Una partita sfortunata. Domenico non è riuscito ad approfittare delle offerte proposte dal dottore Pasquale Romano. Inoltre, nel suo pacco aveva 75mila euro ma lo ha cambiato con quello da 0 euro. È andato alla regione fortunata, ma non c'è stato nulla da fare. Domenico e Susy sono tornati a casa a mani vuote.

Chi è Domenico, la storia del concorrente della Campania e della moglie Susy

Domenico è il concorrente della Campania che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di giovedì 16 maggio. Originario di Bacoli, si è fatto accompagnare dalla moglie Susy. Sono sposati da 22 anni e stanno insieme da 30. Domenico ha raccontato di avere origini norvegesi da parte della mamma e la moglie ha candidamente ammesso: "A me i biondi non piacciono". Poi, hanno svelato che a fare scattare il loro amore è stata – indirettamente – Claudia Schiffer. Il pacchista ha raccontato: "Trent'anni fa era primavera, eravamo alla villa comunale a Bacoli, non ci conoscevamo, mai visti, due comitive separate, eravamo di spalle ma vicini. Non ci eravamo mai rivolti la parola". Susy ha continuato il racconto:

All'improvviso mi arriva all'orecchio una voce che dice "Claudia Skiffer", io mi giro, esce fuori tutta la maestrina che è in me e dico: "Guarda che si dice Claudia Schiffer" e lui risponde: "Tanto hai capito lo stesso". Io: "Che c'entra, se si dice così, si dice così". E lui: "L'importante è che si capisca". Insomma, abbiamo iniziato a litigare. E abbiamo finito la serata litigando. Evidentemente, però, qualcosa era scattato. Ogni tanto ci incrociavamo, poi una sera in spiaggia, lui parlava, parlava, parlava, parlava e a un certo punto gli ho detto: "Basta parlare" e l'ho baciato.

Domenico ha ironizzato: "Ma mica un bacio così, proprio bacio, bacio. Mi sono quasi sentito aggredito. E lì che faccio? Non rifiuto e vado avanti. Nonostante tutte le burrasche della vita, siamo qua". Poi, ci ha tenuto a complimentarsi con chi ha scelto i pacchisti del programma:

Il merito di chi ci ha selezionato e avere preso l'Italia vera, fatta di persone perbene che vivono con il lavoro. Noi conosciamo il valore dei soldi. Voglio aggiungere che siamo la maggior parte degli italiani.

Affari tuoi, Domenico non ha vinto niente nella puntata del 16 maggio

Vediamo come è andata la partita di Domenico e Susy. La coppia ha cominciato aprendo i pacchi contenenti 10mila euro, 20mila euro, 100 euro, 5 euro, 300mila euro, 1 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Domenico ha aperto i seguenti pacchi: 15mila euro, 5mila euro e 30mila euro. Il dottore ha dato loro la possibilità di decidere tra offerta e cambio. La coppia ha optato per il cambio, così hanno lasciato il pacco numero 13 e hanno preso il pacco numero 2. Domenico ha voluto aprire subito il pacco 13 che conteneva 75mila euro. Dopo avere superato la delusione, il concorrente ha aperto altri due pacchi che contenevano 50mila euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. Domenico ha rifiutato l'offerta e ha aperto un pacco: 50 euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Susy ha suggerito di rifiutare. Domenico ha aperto il pacco contenente 100mila euro. Il dottore ha offerto 15mila euro. Offerta rifiutata. Domenico ha aperto il pacco con 200mila euro. Prima di andare alla regione fortunata, hanno aperto il loro pacco (il numero 2) che conteneva 0 euro. La coppia ha puntato sulla Toscana per vincere 100mila euro. È una regione in cui Domenico ha lavorato: "Sono stato nei Carabinieri Paracadutisti e ho lasciato il cuore, mentre lei si è laureata a Siena". Ma la regione fortunata non era la Toscana. Ci hanno riprovato con la Liguria per 50mila euro, ma niente. Era il Veneto. Sono tornati a casa a mani vuote.