Affari tuoi, Alessia e Paolo perdono tutto: “Siamo fortunati in amore”, la reazione esilarante di Amadeus Nella puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 27 maggio su Rai1 ha giocato Alessia, concorrente del Lazio, accompagnata dal marito Paolo. La coppia ha vinto 20 euro. Quando i concorrenti hanno evidenziato la loro fortuna in amore, Amadeus non ha trattenuto una battuta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 27 maggio ha giocato Alessia da Roma con il pacco numero 8. La concorrente del Lazio ha avuto modo di giocare dopo 21 puntate da pacchista e si è fatta accompagnare dal marito Paolo. La partita è stata decisamente sfortunata. Il dottore Pasquale Romano non ha offerto più di 29mila euro. E, alla fine, la coppia è tornata a casa con 20 euro.

Chi è Alessia, la storia della concorrente del Lazio e del marito Paolo

Alessia è la concorrente del Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 27 maggio. È originaria di Roma come il marito Paolo da cui si è fatta accompagnare. Sono sposati da quasi 9 anni. Amadeus ha notato il fisico prestante dell'uomo. Paolo ha ironizzato: "L'ho conquistata con la prestanza, ma non solo". Poi ha spiegato: "Faccio sport. Ho avuto il piacere di praticare a livello agonistico sia judo che sollevamento pesi e quindi mi hanno forgiato con la struttura che vedi". Per vivere fa il retail manager di una multinazionale e ciò porta sia lui che la moglie a viaggiare tanto. La coppia ha un figlio: "Mattia ti guarda tutte le sere, ha 5 anni". Paolo, sin dall'inizio, ha dimostrato di non voler accettare cifre basse: "Io sono uno sportivo, sono un agonista. O si vince…o se giochi, devi giocare a testa alta". Quando la partita sembrava ormai irrimediabilmente compromessa, Paolo ha commentato: "Io sono fortunato in amore". Pronta la battuta di Amadeus:

Non c'è dubbio. La partita ci spinge a pensare che voi siate molto innamorati, perché il gioco non è andato.

Affari tuoi, Alessia ha vinto 20 euro nella puntata del 27 maggio

Vediamo come è andata la partita di Alessia e Paolo da Roma. I primi pacchi aperti contenevano 1 euro, 100mila euro, 200mila euro, 50 euro, 500 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 21mila euro. L'offerta è stata rifiutata. La concorrente ha aperto altri tre pacchi: 5000 euro, 200 euro e 20mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. I pacchi aperti subito dopo contenevano: 5 euro, 0 euro e 75 euro. Il dottore ha offerto 29mila euro. Alessia ha rifiutato l'offerta e ha aperto un altro pacco, quello da 30mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 29mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Alessia e Paolo hanno chiamato un altro pacco, quello da 10mila euro. Il dottore ha chiesto ai concorrenti di fare una proposta. La coppia ha chiesto 70mila euro. Il dottore, imperterrito, ha offerto ancora una volta 29mila euro. Alessia ha rifiutato l'offerta e ha aperto un altro pacco: sfortunatamente era quello da 300mila euro. Il dottore ha offerto 8mila euro. L'offerta è stata rifiutata e la pacchista ha aperto tre pacchi: 10 euro, 50mila euro e 100 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Paolo ha spiegato di non voler cambiare il pacco 8 perché "è un po' come la nostra storia, ci siamo rincorsi con vari spostamenti, poi però l'8 è l'infinito come il nostro amore". E si arriva al finale. Nel pacco numero 8 c'erano 20 euro.