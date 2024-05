“Sono le ultime puntate, mi commuovo facilmente”, Amadeus si lascia andare ad Affari Tuoi

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Affari Tuoi si avvia alla conclusione di una stagione gloriosa, l'ultima di Amadeus alla guida del gioco, con il conduttore che dal prossimo anno passerà al Nove, lasciando la Rai. In queste puntate che lo stanno portando alla serata di chiusura Amadeus si sta lasciando andare di rado a riferimenti al suo prossimo addio, ma nella puntata del 24 maggio ha lasciato che un pizzico di commozione entrasse nella liturgia del gioco.

La commozione di Amadeus

Lo ha fatto quando Elio, concorrente ligure della puntata, ha voluto ringraziarlo per quello che ha fatto: "La parola che mi viene da dire è grazie a te, Amadeus, perché sei un padrone di casa fantastico. Non è retorica". A queste parole, commosse, del concorrente, Amadeus ha accolto con il sorriso ed occhi lucidi le sue parole, provando subito a fermare gli applausi per evitare di piangere: "Buoni, perché sono le ultime puntate, c'ho un'età e mi commuovo facilmente".

La partita sfortunata di Elio ed Emanuela

La partita di Elio ed Emanuela, i concorrenti liguri, non è stata avara di emozioni, soprattutto perché i due hanno raccontato le loro difficoltà, spiegando quanto partecipare al gioco rappresentasse per loro la speranza di dare ai propri figli una possibilità: "Abbiamo rinunciato a opportunità di carriera, abbiamo scelto la famiglia, i figli, quindi questi soldi sarebbero per i loro progetti. I nostri li stiamo mandando avanti, da anni stiamo ristrutturando casa nostra, siamo partiti da una stalla. Lei si mette alla betoniera coi sacchetti di cemento e in vent'anni abbiamo fatto una marea di lavoro".

Elio ha quindi aggiunto: "Abbiamo vissuto momenti difficili, sono successe un sacco di cose prima che ci conoscessimo. Lei ha avuto un incidente orrendo ed era su una sedia a rotelle, i dottori le dicevano che non avrebbe più camminato a 17 anni. Invece lei ha avuto una forza esagerata ed è qui. Sono mazzate che la vita ti mette davanti e bisogna avere il coraggio di andare avanti. Anche io ho due piastre di titanio nella colonna vertebrale dopo un intervento di otto ore. Sto bene ora, con un po' di mobilità mancata. Ma non voglio ammorbare nessuno, non siamo martiri, stiamo bene, siamo felici e pieni di energia, siamo qui per divertirci. L'energia ci porta a dire che ancora un tiro lo facciamo".

Purtroppo per loro, la partita non è andata per il meglio. Dopo un inizio buono e la chiamata di diversi pacchi blu, la puntata è andata via via trasformandosi in un'impresa più complessa. I due hanno rifiutato cifre di oltre 30mila euro, per arrivare poi alla chiamata finale in cui hanno perso la possibilità di vincere i 75mila euro, il solo pacco rosso rimasto in ballo. I due concorrenti, anziché arrivare alla fine, hanno quindi deciso di provare con la regione fortunata. Ma anche questo tentativo si è rivelato poco fortunato, perché i due non hanno indovinato la regione giusta, tornando a casa a mani vuote.