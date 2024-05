Affari tuoi, la storia di Alessio e Marika: “Aspettavo che il Palermo facesse gol per baciarla, ma non segnava mai”

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 25 maggio ha giocato Alessio da Mazara del Vallo con il pacco numero 3, che poi ha cambiato con il pacco numero 18. Il concorrente della Sicilia ha avuto modo di giocare dopo una sola puntata da pacchista e si è fatto accompagnare dalla moglie Marika. Una partita decisamente sfortunata. Le offerte del Dottore Pasquale Romano sono state poche e molto basse. La coppia non è riuscita a indovinare la Regione Fortunata. Alessio e Marika sono tornati a casa a mani vuote.

Chi è Alessio, la storia del concorrente della Sicilia e della moglie Marika

Alessio è il concorrente della Sicilia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di sabato 25 maggio. Si è fatto accompagnare dalla moglie Marika. Stanno insieme da 15 anni e sono sposati da quasi 2 anni. Alessio per lavoro è rappresentante per un'azienda di prodotti ittici. Marika, invece, è manager di un'azienda di integratori. Sono genitori di due bambini, Francesco e Vito. Alessio e Marika si sono conosciuti allo Stadio Renzo Barbera a Palermo. Uscivano nella stessa comitiva. Andarono a guardare Palermo – Udinese e Alessio aveva un piano:

Non vedevo l'ora che facessero gol per baciarla, ma questi non segnavano mai, all'ottantottesimo avevo perso le speranze. Poi Cesare Bovo ha segnato e l'ho baciata nella confusione.

Marika ha commentato: "Io sono rimasta pietrificata". Alessio ha aggiunto: "La partita è finita 1-0, dopo qualche giorno abbiamo iniziato a sentirci in modo differente ma allo stadio non ci siamo più andati insieme".

Affari tuoi, Alessio non ha vinto niente nella puntata del 25 maggio

Vediamo come è andata la partita di Alessio e Marika. I primi pacchi aperti sono stati quelli da 5000 euro, 50 euro, 10 euro, 300mila euro, 200 euro e 75mila euro. Il dottore ha permesso al concorrente di scegliere tra offerta e cambio. Alessio ha scelto il cambio e ha lasciato il pacco 3 per prendere il pacco numero 18. Poi ha aperto i pacchi che contenevano 15mila euro, 200mila euro e 20 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Stavolta Alessio ha rifiutato. Il concorrente ha aperto altri tre pacchi, partendo dal numero 3 – il suo pacco precedente – che conteneva 30mila euro. Poi, ha trovato i pacchi da 50mila euro e da 5 euro. Il dottore ha offerto 15mila euro. La coppia ha rifiutato l'offerta e ha aperto un altro pacco: 10mila euro. Il dottore ha offerto 10mila euro e anche in questo caso il pacchista ha rifiutato e ha aperto i pacchi che contenevano 100mila euro e 100 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Così, Alessio e Marika hanno aperto il pacco da 20mila euro, l'ultimo rosso. Il loro pacco, il numero 18, conteneva 1 euro. I concorrenti hanno tentato la strada della Regione Fortunata. Alessio e Marika hanno puntato sulla Puglia per vincere 100mila euro. Ma non era la regione giusta. Ci hanno riprovato con il Trentino – Alto Adige per vincere 50mila euro. Ma era il Piemonte. Alessio e Marika sono tornati a casa a mani vuote.