Ezia ad Affari Tuoi non rischia e accetta l'offerta del dottore: "Un miracolo essere arrivata fin qui" Ezia e Raffaello, insieme da 19 anni, hanno accettato 25 mila euro offerti dal dottore dopo una partita sfortunata ad Affari Tuoi, questa sera di lunedì 20 maggio. Il finale, però, è stato inaspettato.

A cura di Gaia Martino

Ezia da Matera, della regione Basilicata, è stata la concorrente di Affari Tuoi della puntata del 20 maggio. Ha giocato accompagnata dal compagno Raffaello con il quale è fidanzata da 19 anni: "Stiamo insieme da più della metà della nostra vita. Ci siamo conosciuti a 14 anni, a 15 anni ci siamo fidanzati. Lui aveva 18 anni", le parole prima di dare inizio alla partita. Dopo aver rifiutato tutte le offerte del dottore nonostante il tabellone a sfavore, hanno accettato 25 mila euro. Nel loro pacco, però, c'erano 75 mila euro.

La partita di Ezia ad Affari Tuoi

La partita di Ezia ad Affari Tuoi è partita malissimo: il primo pacco aperto dalla concorrente conteneva 300 mila euro. Dopo aver eliminato altri rossi, è arrivata la prima offerta di 20 mila euro. La coppia ha scelto di proseguire, ma il tabellone ha continuato a dargli delusioni. Il dottore ha poi offerto a Ezia e Raffaello 15 mila euro: "Io mi sento di andare avanti. Ho questa abitudine. Il bicchiere, anche quando è vuoto, lo vedo sempre pieno. Ci spero sempre, ci spero ancora. Rifiutiamo" ha commentato la concorrente. "Io sono un impiegata delle poste, Raffaello è parrucchiere" ha continuato, prima di ricevere una nuova offerta, 20 mila euro, poi rifiutata. Arrivata la proposta di 25 mila euro, Ezia ha ragionato ad alta voce: "Questa è una bella cifra, noi abbiamo tanti progetti da realizzare e da completare. Dobbiamo finire casa, sposarci. Ora manca un tiro, io ci credo. Rifiutiamo". Bene hanno fatto perché subito dopo hanno eliminato un altro pacco blu ed è arrivata una nuova offerta, 30 mila euro. Ma anche in questa occasione hanno deciso di proseguire. Poi è arrivato il colpo duro, 200 mila euro. "Da quando hanno preso 300 mila euro, il dottore non offre più cambi", le parole di Amadeus prima di annunciare la nuova proposta, 10 mila euro. "Dobbiamo avere coraggio, per una volta. Ringraziamo il dottore, ma rifiutiamo" ha affermato la coppia prima di aprire due pacchi blu e rimanere con due rossi (75mila e 5mila, e 75 euro). Ezia ha poi chiesto il cambio, prima di pentirsi: "Forse ho fatto una cavolata, dovevo chiedere offerta. Rifiutiamo il cambio". "Mai successo prima, può sembrare una follia? C'è di peggio", il commento di Amadeus. Arriva il finale: 75 euro e 75 mila euro. Davanti all'offerta di 25 mila euro, Ezia e Raffaello hanno deciso di tornare a casa con soldi sicuri e accettarla: "Per come è andata la partita, su questo pacco nessuno avrebbe puntato 1 euro. Essere arrivata fin qui, è un miracolo. Non me la sento di rischiare. Potrebbe finire col botto, ma accettiamo questa offerta. Da casa non avrei avuto dubbi, davanti ai 25mila dovrei trovare la forza per rifiutarli". Peccato, perché nel pacco avevano 75 mila euro.