Affari Tuoi, Sofia e Matteo vincono 15mila euro: “Mio padre aveva detto di non prendere il pacco 17” Sofia dalle Marche è la concorrente della puntata di lunedì 13 maggio di Affari Tuoi, ad accompagnarla c’è suo marito Matteo. La coppia affronta una partita fatta di alti e bassi ma alla fine i due riescono a trionfare, portando a casa una vincita di 15mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 13 maggio gioca Sofia dalle Marche con il pacco numero 4. Ad accompagnarla c'è suo marito Matteo. Dopo una partita fatta di alti e bassi, la coppia non torna a casa a mani vuote. All’inizio della puntata Sofia ammette: "Non so quale numero chiamare, non ho numeri in testa. Vai Matteo, sei tu quello fortunato". La concorrente, però, chiarisce che prima di scegliere qualunque pacco il marito ha bisogno della sua approvazione. La coppia apre quattro pacchi blu di fila, poi due rossi perdendo prima 100mila e poi 200mila euro. "Sembrava una partenza perfetta" commenta Amadeus. La prima offerta del Dottore è di 33mila euro ma non viene accettata.

"Che sfortuna, un disastro assoluto"

"Quattro blu all’inizio poi un disastro assoluto. Che sfortuna" dice Amadeus dopo che la coppia perde anche 300mila euro. Ai concorrenti toccano sei tiri e un cambio e i due scelgono il 17. "Se c’è un numero che prenderesti, fallo adesso" consiglia Matteo alla moglie, ricevendo l’approvazione di Amadeus."Non difenderlo! È juventino. Io e mio padre siamo interisti" rivela Sofia al conduttore. Amadeus, fervente fan intervista, scherza: "Perché lo hai sposato?" E rivolgendosi al padre della concorrente, aggiunge: "Come hai fatto a lasciare che la tua bambina lo sposasse?"

"Ho preso il pacco numero 17 anche se mio padre dice che gli porta sfortuna"

I primi due pacchi di Sofia e Matteo sono blu, il terzo è un rosso che contiene 20mila euro. "Come pacco ho preso il 17, anche se è un numero che mio padre odia. I miei mi hanno consigliato di aprire il 7" confessa Sofia. All'ennesima cifra alta che viene meno, Amadeus interviene: "Questa partita è fatta da tanti alti e bassi". Ai due tocca un tiro e un’offerta di 15mila euro. "Io mi sento fortunata a essere qui, sono stata chiamata in un momento difficile della mia vita. Per me è stato un grande regalo, mi sono divertita e ho conosciuto persone stupende. La mia opportunità di essere felice l’ho avuta. Voglio andare avanti, spero di essere fortunata nel prossimo tiro. Rifiuto l’offerta" dice con decisione Sofia. I due rifiutano anche l’offerta di 20mila euro.

"Soldi e paura ma avuti"

In ballo rimangono ancora 75mila euro. La coppia perde la cifra poco dopo, la colpa è di Sofia che sceglie di aprire il pacco numero 9 nonostante suo marito fosse più propenso per il 10 (numero del giorno del loro matrimonio). "Andiamo avanti fino alla fine. Soldi e paura mai avuti" commenta la concorrente prima di giocare fino in fondo, rinunciando alla Regione Fortunata e all’offerta di 7.5mila euro del Dottore. Proprio nel pacco numero 17, numero ritenuto sfortunato dal padre di Sofia, la coppia trova i 15 mila euro.