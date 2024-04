video suggerito

Affari tuoi, la storia di Valentina: “La diagnosi di cancro poi la morte di persone care, ho vinto perché sono viva” Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 24 aprile ha giocato Valentina, concorrente della Puglia, accompagnata dal marito Gianluigi. La coppia, purtroppo, si è portata a casa solo 100 euro, dopo una partita ricca di colpi di scena. Valentina ha raccontato la sua storia: “Gli ultimi tre anni sono stati funesti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 24 aprile, ha giocato Valentina da Bari con il pacco numero 7, che ha cambiato con il pacco numero 5 e poi con il pacco numero 17 accettando le proposte di cambio del Dottore Pasquale Romano. La concorrente della Puglia ha avuto modo di giocare dopo 33 puntate. Si è fatta accompagnare dal marito Gianluigi. Nel corso della puntata ha raccontato la sua storia e gli ultimi tre anni, che sono stati molto difficili per lei, dalla diagnosi di cancro alla morte di persone care.

Chi è Valentina, la storia della concorrente della Puglia e del marito Gianluigi

Valentina, concorrente della Puglia che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 24 aprile, parlando del suo lavoro ha dichiarato: "Sono impiegata presso lo scalo di Bari-Palese". Ha partecipato con il marito Gianluigi. Sono sposati da quasi 16 anni e hanno due figlie: "Clara ha 14 anni, Camilla 10 anni. Poi abbiamo un'altra figlia, la nostra cagnolina, si chiama Sissi, ha otto anni, la adoriamo". Valentina, poi, ha raccontato la sua storia:

La chiamata ad Affari tuoi arriva per me in un momento molto delicato della mia vita. Arriva dopo tre anni in cui ci è successo davvero di tutto. Prima la scoperta di una malattia, poi ho fatto l'intervento, poi altri due interventi a seguire, relative terapie, abbiamo perso delle persone care, sono stati tre anni funesti. Quando è iniziato il 2024 ho detto a mio marito: "Gianluigi secondo me questo è un altro anno bisesto, un altro anno funesto". E invece così non è stato, perché all'inizio dell'anno è arrivata la chiamata per il provino, ho fatto il provino e quando mi hanno chiamato per dirmi che ero stata scelta quasi non ci credevo. Allora qualcosa di bello può ancora succedere. Sono sempre stata abituata a vedere il bicchiere mezzo pieno. Penso che anche nella peggiore delle situazioni ci sia una via di uscita. Adesso che sono qui e che la ruota ha iniziato a girare per il verso giusto, voglio andare avanti e vedere se la fortuna è dalla mia parte.

Poi, commossa, ha spiegato che il 17 è un numero che ricorre spesso nella sua vita: "Il 17 è un numero a me molto caro per alcuni motivi tristi e per alcuni motivi felici. Il 17 è il giorno in cui mi è stato diagnosticato il cancro, il 17 è il giorno in cui ho perso la mia nonna, che per me è stata la mia seconda mamma. Il 17 è il giorno in cui abbiamo perso sua sorella ed è un numero che ricorre continuamente in tutti i miei screening, quando ho delle visite importanti c'è sempre il 17. Oggi voglio portare mia nonna e sua sorella qui con noi perché le voglio sentire vicine. Per questo ho scelto il 17".

Affari tuoi, Valentina ha vinto 100 euro nella puntata del 24 aprile: il suo pacco iniziale conteneva 300mila euro

Vediamo ora come è andata la partita. Nei primi pacchi scelti da Valentina e Gianluigi c'erano 200mila euro, 5 euro, 10mila euro, 75 euro, 1 euro e 500 euro. Il dottore ha offerto 37mila euro. La coppia ha rifiutato. Nei pacchi scelti successivamente sono spuntate solo cifre "blu": 50 euro, 10 euro, 0 euro. Il dottore ha chiesto loro di scegliere tra cambio e offerta. Valentina e Gianluigi hanno voluto sentire una nuova offerta: 48mila euro. Dal pubblico si è alzato un grido: "Accetta e scappa", che ha fatto sorridere la coppia. Valentina, però, ha preferito rifiutare. I pacchi scelti subito dopo contenevano: 15mila euro, 100mila euro, 200 euro. Il dottore ha offerto il cambio, la coppia ha accettato, cambiando il pacco numero 7 con il numero 5. Valentina ha aperto quello che era il suo vecchio pacco, scoprendo che conteneva 300mila euro. La concorrente ha provato a dissimulare la delusione: "È un sogno svanito ma ci sono ancora tante belle cifre, va benissimo così". La coppia ha aperto il pacco che conteneva 20 euro. Il dottore ha offerto loro 19mila euro, ma i concorrenti hanno rifiutato. Valentina ha aperto i pacchi che contenevano: 75mila euro, 20mila euro, 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Valentina ha scelto il numero 17 e ha aperto il suo vecchio pacco, il numero 5: c'erano 5mila euro. Il dottore ha offerto 17mila euro. La coppia ha rifiutato, scegliendo di andare fino in fondo aprendo il pacco 17. Prima, però, Valentina ha preso la parola:

Bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose. La vita ci mette a dura prova, tra alti e bassi. Voglio ringraziare tutti voi per questa opportunità. Ho realizzato un sogno. Io ho già vinto per il solo fatto di essere viva, in salute adesso, di essere qui e di avere avuto l'onore di conoscere te Amadeus, sono una tua fan sfegatata. Rimarrete tutti nel mio cuore, ringrazio anche la mia azienda che mi ha permesso di essere qui.

Amadeus l'ha abbracciata, poi è stato aperto il pacco 17 che purtroppo conteneva 100 euro.