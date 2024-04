video suggerito

Valentina perde 300mila euro ad Affari Tuoi: “Il pacco 6 è quello di mio nonno”, ma si ferma lo stesso Valentina e Alessandro, i concorrenti della puntata di Affari Tuoi di sabato 20 aprile, scoprono solo a fine partita che il loro pacco, il numero 6, conteneva 300mila euro. Hanno deciso di fermarsi e di accettare un’offerta di 45mila euro: “Non ci abbiamo creduto fino in fondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Valentina e Alessandro, i concorrenti protagonisti della puntata di Affari Tuoi di sabato 20 aprile, hanno scoperto solo a fine partita di avere perso la possibilità di portare a casa 300mila euro. Si trattava infatti della cifra contenuta nel pacco 6, quello che i due avevano scelto. Nonostante le forti sensazioni che li avevano portati a scegliere proprio quel pacco, Valentina e Alessandro hanno deciso di accettare l’offerta del dottore Pasquale Romano e di concludere la partita con 45 mila euro. Pochi minuti dopo, hanno scoperto di averne persi molti di più.

Perché Valentina e Alessandro avevano scelto il pacco numero 6

È stata Valentina, subito dopo avere accettato l’offerta del dottore, a spiegare il motivo che l’aveva spinta insieme ad Alessandro a scegliere di cambiare il pacco scelto inizialmente – il numero 14 – con il numero 6: “I due numeri che avremmo portato fino alla fine erano il 14, e infatti quando l’ho preso ho avuto un sussulto, perché rappresenta il giorno in cui ci siamo conosciuti ed è il numero del mio papà. L’ho cambiato con il 6 perché il 6 è un giorno particolare, è il giorno in cui è mancata la madre di Alessandro che era calabrese. Ecco perché ho avuto questa sensazione fortissima. Sei è anche il numero di mio nonno al quale ero legatissima. Ci sono state troppo associazioni. Forse non ci ho creduto fino in fondo ma siamo contenti così”.

Valentina e Alessandro scoprono di avere perso 300mila euro

Valentina, vice brigadiere dei Carabinieri, e Alessandro, sottufficiale dell’esercito, hanno scoperto insieme ad Amadeus, il pubblico in studio e quello a casa che il loro pacco conteneva 300mila euro, la cifra più alta messa in palio dal programma che i due si sono preclusi la possibilità di vincere avendo accettato l’offerta del dottore. Dopo avere aperto il pacco numero 6, Valentina è apparsa comprensibilmente delusa: “Lo sapevo”. Dispiaciuto anche Amadeus: “Lui lo aveva detto”. “Era un segno”, ha concluso Valentina prima di lasciare lo studio.