Affari Tuoi, Maria Assunta perde 300mila euro: "Avrei dovuto ascoltare mio marito" Maria Assunta e sua figlia Joe sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi di martedì 9 aprile. Una partita iniziata bene ma con un finale deludente. Dopo aver perso 300mila euro, Maria Assunta ammette: "Avrei dovuto ascoltare mio marito".

Nella puntata di martedì 9 aprile di Affari Tuoi, Maria Assunta dalla Sardegna gioca insieme a sua figlia Joe con il pacco numero 20. "Mi raccomando, cerchiamo di non andare anche stasera alla Regione Fortunata" scherza Amadeus. Le cose non vanno come si augura il conduttore, mamma e figlia perdono sia i 300mila che i 50mila euro. "Avrei dovuto ascoltare mio marito" ammette Maria Assunta.

Amadeus: "Assunta ha le idee chiare"

La prima offerta del Dottore è di 34mila euro, mamma e figlia rifiutano. Subito dopo la decisione, però, perdono 30mila euro. Quando le due concorrenti raggiungono il vantaggio, in studio suonano le campane a festa. Subito dopo, però, arriva la chiamata del Dottore. Maria Assunta decide di cambiare il proprio pacco numero 20 con il 7. Una scelta giusta: dentro c'erano solo 5 euro. Le concorrenti rifiutano ancora una volta l'offerta del Dottore, puntando al tiro successivo. Per il conduttore si tratta di una partita "da tutto o niente". "Ha le idea chiare Assunta, è come se sapesse dove andare. Cosa fai nella vita?" chiede Amadeus. "Io mi occupo della mia famiglia e dei miei figli" spiega Maria Assunta. "Io invece sono responsabile di cassa in un chiosco sul lungomare di Cagliari" dice sua figlia Joe.

Mamma e figlia: "Seguiamo le sensazioni"

Quando rimangono in gioco 10 e 300mila euro, Amadeus commenta: "A questo punto è come essere degli equilibristi". Mamma e figlia continuano a non voler cambiare il proprio pacco, tenendo stretto il numero 7. "Vi hanno dato qualche suggerimento in famiglia?" chiede Amadeus. "Ci hanno dato carta bianca, ci hanno detto di seguire le sensazioni" risponde Maria Assunta. "Con 300 mila euro ancora in gioco questa viene considerata una grande partita" si complimenta il conduttore. Quando il Dottore chiama ancora, le due si trovano ad un bivio: cambio o offerta? "Questo è il mio numero, l'ho sempre voluto mantenere. Solo che là c'è un numero che mi piace" riflette Maria Assunta. Rifiutano 40mila euro. Amadeus le domanda cosa farebbe se vincesse 300mila euro: "Tante cose, renderei felici i miei figli e anche me e mio marito. Saremmo più tranquilli, viaggeremmo tanto".

Maria Assunta: "Aveva ragione mio marito"

Maria Assunta, prima di aprire il pacco numero tre, racconta: "Il tre è sempre stato il nostro numero. Mi sono sposata il tre di settembre, ho tre figli e ci sono tante altre coincidenze con questo numero. Mio marito mi diceva di lasciarlo alla fine, avrei anche voluto cambiare il mio pacco con quello". Il pacco contiene proprio 300mila euro e la concorrente, con grande delusione, ammette che il marito aveva ragione. Mamma e figlia vanno quindi alla Regione Fortunata, non riuscendo a vincere né 50mila né 100mila euro.