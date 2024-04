Malvina accetta l’offerta da 40mila euro ad Affari Tuoi, ma lei ne aveva 100mila: “Ero sicura di averli”

La concorrente della puntata di domenica 6 aprile di Affari Tuoi è Malvina, rappresentante della regione Umbria, che è accompagnata da suo marito Stefano. I due sono sposati da dieci anni e hanno due figli: Maggie di 8 anni e Christian di appena 17 mesi. La coppia ha preso il pacco numero 4, dopo una partita piena di alti e bassi decidono di accettare l'offerta del dottore, senza sapere che erano loro ad avere 100mila euro.

Dopo un inizio promettente in cui Malvina riesce, dopo aver chiamato quattro pacchi, a conservare le tre cifre più importanti, ovvero 100, 200 e 300mila euro, iniziano le offerte del Dottore. Dopo un primo tentativo da 40mila euro, rifiutato, i due ricevono una nuova proposta, leggermente più bassa, da 32mila e la concorrente inizia a raccontare la sua storia, su incoraggiamento di Amadeus: "Hai detto di aver avuto una vita difficile". E, quindi, Malvina che è di origine albanese, racconta:

Sono sempre tantissimi, noi ce li siamo sempre sudati. Ho superato tante difficoltà, sono venuta tre volte col gommone, ero piccola, avevo forse otto anni, le prime due non sono andate, la terza però ce l'abbiamo fatta, io la mia mamma e le mie due sorelle, siamo stati fortunati perché ci hanno aiutato. A Monopoli avevamo una signora, Anna, che ci stava aspettando. Papà non sapeva niente, era già in Italia, lei lo chiama e gli dice devo farti parlare con una persona e tutto si aspettava tranne che sentire mia madre a telefono. Ci vuole tanto coraggio. Da allora hanno fatto tanti sacrifici, io sono stata la prima a fare l'Università, le mie sorelle hanno fatto lo stesso. La casa è il nostro punto di arrivo, ringraziamo fortemente, ma continuiamo a sognare.

Dopodiché il gioco prosegue e Malvina, dopo aver provato ad indovinare la regione fortunata, ma senza successo, si trova a dover capire se accettare l'offerta del Dottore o meno, trovandosi con 5mila o 100mila euro. Alla chiamata, chiedono 80mila euro al dottore che, però, non cede e torna ad offrirgli 40mila euro. "Questa è la terza volta che ma la offre" dice Malvina, e poi continua:

Quello che ho sempre detto dal primo giorno, anche parlando con altri pacchisti, sarebbe bruttissimo tornare dai nostri bambini senza niente, tutto quello che fa lo fa per i figli, per dargli più opportunità delle nostre, siamo grati alla vita perché non ci manca niente, c'è tantissimo amore, lui è un marito fantastico. Io sono sicura di averli, ma voglio essere una mamma saggia, siamo qui per loro, quindi lo faccio per i miei figli e accetto l'offerta.