Gli ascolti tv di lunedì 29 aprile: chi ha vinto tra Viva la danza e Isola dei Famosi Gli ascolti tv di ieri, lunedì 29 aprile: tutti i dati Auditel dei programmi andati in onda e chi ha vinto la sfida tra Rai1 con Viva la danza di Roberto Bolle e l'Isola dei Famosi su Canale5.

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, lunedì 29 aprile, ha regalato ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Su Rai1 è andato in onda lo show di Roberto Bolle, Viva la danza, realizzato in occasione della ‘Giornata internazionale della Danza'. Su Canale5 invece è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi conclusasi con l'eliminazione di Sonny e la proclamazione di Edoardo Stoppa leader. Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti: tutti i dati.

La sfida tra Rai1 con Viva la danza e Canale5 con l'Isola dei Famosi

Viva la danza di Roberto Bolle andato in onda ieri sera, 29 aprile 2024, su Rai 1 in prima serata ha visto diversi artisti del mondo della musica tra gli ospiti, tra cui Elodie. Lo show realizzato in occasione della Giornata internazionale della danza ha raggiunto 2.334.000 telespettatori e uno share del 14.08%. La nuova puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera è stata seguita invece da 2.230.000 spettatori con il 16.92%. Rai1 supera di poco Canale5 in termini di telespettatori, ma non di share, chiudendo l'Isola più tardi rispetto allo show di Bolle.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano de Martino andato in onda su Rai2 ieri sera è stato seguito da 1.250.000 spettatori e il 5.91% di share nella presentazione, nel programma da 1.924.000 con il 11.83% di share. Farwest su Rai3 ha intrattenuto nella presentazione 563.000 spettatori e il 2.65%, nel programma 583.000, 3.49%. Transporter 3 su Italia Uno ha segnato 1.495.000 telespettatori, share 7.83%. Quarta repubblica su Rete4 ha intrattenuto 838.000 telespettatori, share 5.73%. Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv 8 ha segnato 374.000 telespettatori, share 1.91%, Cash or Trash Speciale Prime Time – Magia e misteri sul NOVE ha raggiunto 401.000 telespettatori, share 2.10%. La7 con le inchieste di 100 minuti ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.134.000 telespettatori, 6.17% di share.