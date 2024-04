video suggerito

I Fratelli Din Don sfortunati ad Affari Tuoi, poi il colpo di scena: “Abbiamo seguito le sensazioni” Francesco e Don Raffaele sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di venerdì 5 aprile. Una partita particolarmente sfortunata ma con una svolta inaspettata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

I gemelli Francesco e Don Raffaele (soprannominati "Din Don") sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di venerdì 5 aprile. "Tocca a voi dopo ben 33 puntate" dice Amadeus per accogliere i due fratelli dalla provincia di Catania. Il loro è un inizio vincente, perdendo prima 1 euro e poi 20 euro. Poco dopo, però, arriva la batosta: via 300.000 mila euro. Dopo molta sfortuna, la partita prende una piega inaspettata.

"Se vinco pago il mutuo"

Amadeus chiede ai fratelli cosa farebbero con i soldi di un'eventuale vittoria, risponde Francesco: "Ho il mutuo della casa da estinguere ma guardando come sta andando la partita… non so". I due decidono di cambiare il pacco numero 5 con il 13. Dopo la decisione del Dottore di 8 tiri arriva l'offerta di 4000mila euro, che viene subito rifiutata. "La speranza è un lumicino" dice Amadeus.

Francesco e Don Raffaele alla ‘Regione Fortunata'

Dopo aver aperto quasi tutti i pacchi rossi, i due continuano a ripetersi di voler giocare fino a quando gli è possibile. "Oggi non è giornata" dice Don Raffaele. Con Amadeus che gli fa eco: "Quando una partita inizia così, finisce così. Una delle più drammatiche di ‘Affari Tuoi'". I due, prima di andare alla Regione Fortunata, chiariscono di "aver giocato a sensazione". Inizialmente scelgono l'Umbria, sbagliando. "È difficile giocare e stare qui, vedendo come sono andate le cose. Questa è la nostra ultima chance" spiega Don Raffaele". Il fratello, prova a consolarlo: "L'importante è che stiamo insieme. È un gioco". I fratelli devono capire su quale regione puntare, Don Raffaele suggerisce la Lombardia e la Valle d'Aosta, optando alla fine per la prima. "Era la prima che ho pensato, non c'è un motivo. Tutto quello che stasera abbiamo scelto per un motivo è andato male" dice il Don. Quando scoprono di aver vinto 50mila euro scoprono di aver vinto 50mila euro scoppiano a piangere, abbracciandosi.