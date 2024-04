video suggerito

Affari Tuoi del 10 aprile, da quattro giorni nessuno vince niente: la partita sfortunata di Salvatore Salvatore, 'pacchista' del Trentino Alto-Adige, è il protagonista nella puntata del 10 aprile di Affari Tuoi: anche lui, come i suoi quattro predecessori, torna a casa a mani vuote.

La puntata di Affari Tuoi del 10 aprile si gioca con la regione del Trentino Alto-Adige. In una giornata molto complessa per Amadeus, considerato le voci che lo danno lontano dalla Rai a partire dalla prossima stagione, il ‘pacchista' è Salvatore, accompagnato dalla sorella Federica. Salvatore ha ricevuto il pacco numero 20, la situazione si è fatta subito dura perché tra tante chiamate fortunate volano comunque via centomila euro. Il Dottore, quindi, offre un cambio pacco che Salvatore accetta: l'8 per il 20. Nel 20, però, c'erano 15mila euro.

Nelle chiamate successive, le cose non vanno meglio. Volano via i 200mila e i 75mila euro. "Sembrano esserci solo i rossi", scherza la sorella di Salvatore che prende le redini. Il Dottore offre però soltanto 20mila euro e tre tiri. Salvatore e Federica rifiutano l'offerta e vanno avanti, ma è un bagno di sangue: volano via i 300mila euro. Il Dottore a questo punti offre 8mila euro e cinque tiri. Vanno via i 50mila euro e i 20mila euro. Restano solo i 30mila euro.

La stretta finale. Restano 2 pacchi blu: zero e 100 euro; un pacco rosso da 30mila euro. È questo l'obiettivo di Salvatore e Federica che a questo punto ascoltano la proposta del Dottore. La proposta, però, è risicata: da 8mila si passa solo a 9mila euro. Un'offerta molto bassa e che pertanto viene vista male dai concorrenti che rifiutano l'offerta e vanno avanti. Anche questa volta, Federica conduce il gioco: "Uno di questi numeri siamo legati entrambi e l'altro son più legato anche io. Proviamo quello a cui siamo legati entrambi? ". "Ok", è la replica di Salvatore. Scelgono quindi il numero 12, la Campania di Rossella: vanno via 30mila euro!

Da quattro partite, nessuno vince niente ad Affari Tuoi. Non è un record, ma poco ci manca. Per la quarta volta di seguito si va alla Regione Fortunata per avere una speranza finale. La Regione Fortunata, per 100mila euro, è la Sicilia secondo i concorrenti. Alla verifica, purtroppo, la regione non risulta corretta. Vengono tolte nove regioni: Lazio, Veneto, Calabria, Umbria, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo. Restano: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata. Federica sceglierebbe tra Sardegna e Valle d'Aosta, Salvatore è d'accordo sulla Sardegna ma è orientato su un'altra regione: "Il motivo è banale: è stata la prima persona che ho incontrato qua, la Liguria". I ragazzi scelgono quindi la Liguria. In finale ci sono la Liguria e la Sardegna, ma la Regione Fortunata era proprio la Sardegna.