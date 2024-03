Affari Tuoi, Amadeus alle sorelle Chiara e Giorgia: “Non ho mai visto una partita così sfortunata” Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 28 marzo ha giocato Chiara, concorrente dell’Abruzzo, accompagnata dalla sorella Giorgia. Le due non sono riuscite a portare a casa niente. Per Amadeus è stata una delle partite più sfortunate di sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 28 marzo, hanno giocato Chiara e Giorgia, due sorelle, di Orsogna, in provincia di Chieti con il pacco 17. Giorgia abita e lavora in Emilia Romagna, Chiara in Toscana. Ad unirle è la Sardegna, meta del cuore della loro famiglia. È proprio intorno a queste tre regioni che ruota la puntata, per Amadeus: "Un dramma".

Le sorelle Chiara e Giorgia: "Siamo piene di portafortuna"

Prima perdono 75mila euro, poco dopo 200mila euro. "Uno degli inizi peggiori" dice Amadeus a Chiara e Giorgia. Nel corso della puntata le due continuano a perdere somme importanti, anche i 300mila e i 50mila euro. Quando arriva la telefonata del Dottore, che offre 2000 euro, decidono di rifiutare, convinte che la partita "sia iniziata male ma finisca bene". Ben presto, però, si rendono conto che non è così. Giorgia, la sorella minore, scherza: "Io ho 2,50 sul conto… forse 200o euro me li sarei presa". Mentre Amadeus continua a sottolineare di non aver mai visto una partita così sfortunata, le sorelle si chiedono come sia possibile: "Forse è perché siamo troppo fortunate in amore e per questo siamo sfortunate nel gioco. Oppure il motivo è che indossiamo troppi portafortuna, tra cui un paio di calzini, e si annullano".

La "Regione Fortunata", Amadeus: "Avevi detto la Sardegna!"

Nessun cambio, nessun offerta dal Dottore. Ad un certo punto arriva la domanda di Amadeus: "Volete andare alla ‘Regione Fortunata'"? Le sorelle accettano, consapevoli di avere due possibilità: quella di poter vincere al primo tentativo 100mila euro oppure 50mila al secondo. "Le vostre sensazioni dove vi portano?" chiede il conduttore. Chiara e Giorgia sono molto indecise, ma sanno che la loro scelta verterà su una delle tre regioni a cui, in un modo o nell'altro, sono più legate: Emilia Romagna, Toscana, Sardegna. Inizialmente nominano la prima, che non si rivela quella fortunata. Incredibilmente la partita si sposta proprio sulle ultime due, le sorelle, dopo aver ragionato un po', puntano sulla Toscana. Nella busta, però, c'è la Sardegna. Amadeus, rivolgendosi a Giorgia, dice: "È la Sardegna! Tu lo avevi detto all'inizio".