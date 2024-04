video suggerito

La partita sfortunata di Rocco e Anna ad Affari Tuoi, disperato Amadeus: “Spero vada meglio in amore” Rocco e Anna sono i concorrenti protagonisti della puntata di Affari Tuoi di martedì 2 aprile. Partita particolarmente sfortunata per i due che eliminano uno dopo l’altro i pacchi con gli importi maggiori. Disperato Amadeus: “Spero almeno siate fortunati in amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Rocco è il concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi di martedì 2 aprile. Indossa una giacca blu, molto simile a quella scelta per questa sera dal conduttore Amadeus. Comincia a giocare con il pacco 8 ma la scelta non gli porta fortuna: il primo pacco a sparire è quello da 75mila euro, il secondo quello da 200mila euro. Un debutto decisamente sfortunato, considerando che dopo meno di 10 minuti sparisce anche il pacco da 300mila euro. Amadeus non può fare a meno di evidenziare quanto accaduto: “Non è possibile, sono andati via un sacco di pacchi blu”. L’espressione di Rocco è di assoluta tensione: il concorrente è evidentemente preoccupato per l’andamento della sua partita.

La proposta facile del dottore: solo un cambio per Rocco

Per il dottore Pasquale Romano la serata sembra essere facile e infatti a Rocco viene offerto solo un cambio pacco, invece che un importo in soldi. Il concorrente rifiuta il cambio e, poco dopo, perde un altro pacco rosso da 20mila euro. Amadeus: “Ragazzi, io credo che siate fortunati in amore. Perché al gioco…”. Quindi si rivolge ad Anna: “Come ti ha corteggiato Rocco?”. “Così, ci siamo conosciuti per caso”. Rocco si spiega meglio: “Un mio amico voleva conoscere la sua amica ma non aveva la macchina quindi l’ho accompagnato io. E con quest’amica c’era anche lei. Adesso sono 20 anni che stiamo insieme”. Il dottore chiama la coppia e e fa un tentativo: un’’offerta da 17mila euro che Rocco rifiuta.

Rocco e Anna accettano l'offerta da 25 mila euro

Verso la fine la partita sembra raddrizzarsi e Rocco resta con 4 pacchi rossi e 2 blu. Ancora in ballo i premi da 10mila, 15mila, 30mila e 100mila euro. “Non lo avevo previsto”, è il commento del dottore che offre alla coppia 25mila euro, cifra che Anna e Rocco decidono di rifiutare. La coppia continua a giocare e quando i pacchi rimasti sono solo 3 (10 euro, 10mila euro e 100mila euro) il dottore torna a fare la sua proposta da 25 mila euro e la coppia decide di accettare.