Cristian ad Affari Tuoi con la madre mentre la sorella partorisce: "L'ho chiamata prima della puntata" La partita di Cristan ad Affari Tuoi questa sera di giovedì 30 maggio. Il concorrente della Liguria, accompagnato dalla madre, ha raccontato che "saremmo dovuti essere in tre qui". Doveva giocare con la sorella, ma "ora sta partorendo".

A cura di Gaia Martino

Cristian da La Spezia è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera di giovedì 30 maggio. Il concorrente della Regione Liguria ha giocato in compagnia della madre: "Doveva esserci mia sorella, ma lei ora è in dolce attesa" ha spiegato prima di dare il via alla sua partita con il pacco numero 10. L'imprenditore ligure ha accettato 35 mila euro offerti dal dottore, ma il suo pacco conteneva 100 mila euro.

La partita di Cristian ad Affari Tuoi

La partita di Cristian ad Affari Tuoi è partita male: il primo pacco aperto conteneva 300 mila euro, il secondo 50 mila, il terzo 10mila, il quarto 5mila, il quinto 30mila. Solo la sesta chiamata gli ha permesso di esultare avendo svelato solo 50 euro. La prima telefonata del dottore si è conclusa con un'offerta, 20 mila euro. "Ringrazio il dottore, la cifra è importante. Io lavoro nel settore del turismo, io e mia sorella fittiamo camere. Il turismo non manca, la costa è bella. Io sono anche uno sportivo, gioco a pallone. So che a volte le partite iniziano in salita, poi si arriva alla fine. La partita finisce quando l'arbitro fischia. Siamo partiti male, però vedo ancora un bel tabellone. Quindi giochiamo", le parole di Cristian prima di rifiutare. Dopo aver chiamato un blu e un rosso (75 mila euro), è arrivata la nuova proposta dal dottore che gli ha offerto il cambio, rifiutato dopo il confronto con la madre che gli ha consigliato di proseguire con il 10: "Mi fido di mamma Silvia". Dopo aver aperto un altro blu e un altro rosso, arriva un'altra offerta, 25 mila euro: "Oggi dovevo essere qui con mia sorella, prima della puntata l'ho sentita. Potrebbe partorire da un momento all'altro. Lei mi ha detto di osare nel modo giusto, ma con razionalità. Rispetto anche la sua volontà. Ringrazio e osiamo, rifiutiamo" ha commentato il concorrente. "Mandiamo il dottore in reparto?" ha scherzato Amadeus prima di permettere a Cristian di proseguire la sua partita. Via zero euro, arriva un'altra offerta: 30 mila euro. Allora Cristian ha spiegato: "Per mettere da parte una cifra così ci vogliono anni. Credo nei sogni, in quello che vogliamo costruire io e mia sorella. Vorrei fare anche qualche viaggio. Tengo in considerazione che qui, in questo momento, è come se giocassimo in tre. Rifiuto e vado avanti". Aperti altri due pacchi, i due concorrenti in gioco hanno potuto esultare svelando due pacchi blu.

Il finale di Cristan e mamma Silvia

Cristian e la madre Silvia si sono trovati con tre pacchi blu e tre rossi. Il dottore ha allora offerto la cifra più alta della serata, 40 mila euro. Ma anche quest'ultima è stata rifiutata. Fuori i 15 mila euro, sono rimasti con due rossi (100 mila e 200 mila) e due blu (10 e 75 euro) e il dottore gli ha offerto di nuovo la stessa cifra. "Decisione difficile da interpretare. Non c'è paracadute, questo è un treno che capita una sola volta nella vita. Non voglio mancare di rispetto a questa cifra, però voglio andare fino in fondo. Rifiuto e vado avanti", le parole di Cristian. "La sorella che doveva giocare, ora, è in sala parto. Sta per partorire. Stanno giocando e la sorella non sa niente" ha commentato Amadeus. Il concorrente ha chiamato un altro pacco, fuori 200 mila euro, poi 75 euro. Rimasto con 100 mila e 10 euro, ha chiesto al dottore 70 mila euro, ma quest'ultimo risponde con 35 mila euro. "A questo punto, scelgo il male minore? Sarà difficile dormire stanotte, però è un gioco. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti. Però bisogna giocare con razionalità e lucidità. Sarebbe peggio tornare a casa con 10 euro, quindi accettiamo", la risposta finale di Cristian. Peccato, però, perché nel pacco aveva 100 mila euro.