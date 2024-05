Affari Tuoi, Cristina e Giacomo accettano 19mila euro: “Costruito casa senza soldi, cerco leggerezza”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Cristina della regione Umbria è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 19 maggio. Accompagnata dal futuro marito, Giacomo, ha deciso di accettare l'offerta del dottore di 19 mila euro, nonostante i 200 mila ancora in gioco, per timore di tornare a casa senza alcun soldo. Nel loro pacco c'erano solo 75 euro.

La partita di Cristina e Giacomo ad Affari Tuoi

"Ci siamo conosciuti grazie al ballo, stiamo insieme da 7 anni. Tutto è cominciato durante una serata, accompagnai delle amiche e lo conobbi perché mi chiese di ballare". Così Cristina e Giacomo si sono presentati ad Amadeus e al pubblico di Affari Tuoi. La loro partita è iniziata bene, eliminando diversi pacchi blu: "Mi raccomando, scegli altrimenti le chiavi di casa se ne vanno" ha scherzato la concorrente chiedendo al compagno di scegliere il numero giusto da aprire. "Ma è una minaccia" ha replicato lui sorridendo. Arrivata la prima offerta, 44 mila euro, hanno rifiutato: "Abbiamo comprato casa, abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo realizzato noi la casa. Abbiamo fatto gli imbianchini, i muratori" ha raccontato Cristina, prima di proseguire il gioco. L'offerta si è ripresentata poco dopo, ma anche la seconda di 44mila euro è stata rifiutata. Eliminati i 100 mila euro, si sono ritrovati con il tabellone diviso a metà tra rossi e blu e il dottore ha offerto di nuovo 44 mila euro: "Voglio fidarmi di Giacomo, è giusto che giochi anche lui. Rifiutiamo, andiamo avanti". Fuori i 75 mila euro, arriva l'offerta di 35 mila euro: "Giacomo dice rifiuta, non lo riconosco più", ha commentato Cristina prima di scoprire il pacco dei 300 mila euro. Arriva l'offerta di 19 mila euro e la concorrente ha deciso di accettare: "Non mi sento stabile a casa, è calata tanto l'offerta. Se pesco 200 mila euro, le possibilità di vincere di azzerano. Non mi piace la Regione Fortunata. Abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre fatto tutto da soli con tanti sacrifici e sofferenze. Non sono tanti, ma per me sì. Non risolvono i problemi però ci danno un po' di leggerezza, anche se per poco. Non voglio andare a casa senza niente. Siamo riusciti a fare tanto senza niente, 19 mila euro mi fanno andare a letto con serenità", le parole. Dopo aver accettato, il gioco è proseguito veloce: nel pacco avevano solo 75 euro.