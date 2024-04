video suggerito

Ad Affari tuoi il colpo di scena: “Siamo in due, sono incinta”, Amadeus: “Teniamola con noi finché non partorisce” Nella puntata di Affari tuoi di sabato 27 aprile ha giocato Gessica, concorrente della Calabria, accompagnata dal padre Antonio. I due hanno fatto una partita strepitosa portandosi a casa 115mila euro (nel pacco ce n’erano 300mila). Nel corso della puntata anche un colpo di scena legato a una pacchista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 27 aprile, ha giocato Gessica da Feroleto Antico in provincia di Catanzaro con il pacco numero 9. Si è fatta accompagnare dal papà Antonio. Gestendo sapientemente le offerte e i cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano, Gessica è riuscita a portarsi a casa 115mila euro. Nel corso della puntata c'è stato un tenero colpo di scena. Quando è spettato alla concorrente del Lazio aprire il suo pacco ha fatto sapere: "Noi giochiamo in due, siamo Beatrice e Brando da Roma". Poi, ha scostato la giacca, si è messa di profilo e ha mostrato il pancione. Amadeus ha ammesso: "Non me n'ero accorto, quanti mesi?". La pacchista ha svelato di essere al quinto mese. Pronta la reazione di Amadeus: "Teniamola con noi finché non partorisce". Ma veniamo alla partita di Gessica.

Chi è Gessica, la storia della concorrente della Calabria e del papà Antonio

Gessica ha giocato nella puntata di Affari tuoi di sabato 27 aprile. Originaria di Feroleto Antico in provincia di Catanzaro, ha giocato per la regione Calabria. La concorrente ha 28 anni. Ha spiegato ad Amadeus perché ha voluto al suo fianco il papà Antonio: "È il mio primo amore". Gessica è una personal trainer e fa gare di body building: "Sono abituata a competere", ha assicurato. E in effetti ha tenuto duro per tutta la puntata, senza cedere davanti a ricchissime offerte. Ha giocato bene le sue carte e si è portata a casa 115mila euro.

Affari tuoi, Gessica ha vinto 115mila euro nella puntata del 27 aprile

Vediamo come è andata la partita. I primi pacchi che Gessica ha aperto sono stati: 50 euro, 20mila euro, 75 euro, 20 euro, 500 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 39mila euro. La concorrente della Calabria ha rifiutato l'offerta e ha aperto altri tre pacchi: 10 euro, 100 euro e 0 euro. Il dottore ha offerto il cambio e Gessica ha rifiutato e ha aperto altri tre pacchi: 10mila euro, 30mila euro, 1 euro. Il dottore ha offerto 50mila euro, ma la concorrente anche stavolta ha detto di no. Quindi ha aperto un pacco che conteneva 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Gessica e Antonio hanno preferito continuare a tenere il loro pacco. I pacchi aperti subito dopo sono stati: 15mila euro e 5 euro. La concorrente si è detta pronta a fermarsi in cambio di 100mila euro, il dottore ha offerto 65mila euro. Dopo averci pensato a lungo, la donna ha rifiutato l'offerta. Ha aperto altri due pacchi: 50mila euro e 200 euro. In gioco ancora 5mila, 200mila e 300mila euro. Il dottore ha offerto ben 115mila euro. Gessica, incredula, si è rivolta al padre: "Sto sognando? Picchiami, sto sognando". Poi, ammettendo di essere "folle", ha rifiutato l'offerta. Ha aperto il pacco da 200mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 115mila euro. Papà Antonio ha invitato Gessica ad accettare questi soldi sicuri, perché il rischio era quello di ritrovarsi con il pacco da 5mila euro anziché con quello da 300mila. Gessica ha ascoltato il suo consiglio e ha accettato la ricchissima offerta di 115mila euro. Nel suo pacco c'erano 300mila euro.