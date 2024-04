video suggerito

Ad Affari Tuoi il pacco è vuoto, Amadeus: “Ho paura a guardare” Ad Affari Tuoi anche l’inconveniente è ben accetto, ancora una volta si stacca il cartoncino che indica la cifra contenuta nel pacco e Amadeus ironizza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inconveniente ad Affari Tuoi, dove ormai anche l'imprevisto fa gioco. Nel corso della puntata dell'8 aprile, infatti, uno dei pacchi al momento dell'apertura non aveva all'interno il cartoncino che indica la cifra corrispondente, perché il foglio in questione si è staccato, come poi lo stesso conduttore ha mostrato, ridendoci su.

L'inconveniente ad Affari Tuoi

Protagonista della puntata è la concorrente della regione Abruzzo, Margherita da Pescara, che può approfittare della possibilità di aggiudicarsi uno dei montepremi in palio. Partita rocambolesca, quella della concorrente abruzzese, che a sei pacchi dalla fine arriva ad avere due pacchi blu e quattro rossi, con cifre che vanno dai 10mila ai 50mila euro. Margherita punta sulla Sicilia per scoprire un altro pacco blu, ma quando il concorrente apre il suo pacco, questo è vuoto.

Amadeus ci ironizza subito su: "Speravamo ci fosse una cifra bassa, ma così è meno che niente" . Poi aggiunge, aprendo il pacco e recuperando il cartoncino: "Ho paura a guardare", riferendosi alla speranza di trovarci una cifra bassa. Avvicinandosi, il conduttore si assicura che all'interno del pacco sia effettivamente caduto il foglio con la cifra indicata, che purtroppo per la concorrente è quella di 50mila euro. Da quel momento sono arrivate altre chiamate sfortunate, con la concorrente che si è trovata, alla fine, davanti al bivio tra 10mila euro e 0 euro.

Il precedente del 25 marzo

Non si tratta della prima volta, visto che lo stesso tipo di inconveniente si era verificato nella puntata andata in onda lo scorso 25 marzo, quando a seguito della chiamata del concorrente in gara, il pubblico si era trovato davanti a una scatola vuota. In quel caso il pacco aperto da Marco ed Eleonora, questi i due concorrenti in gara, era stato il primo chiamato, il numero 1 ma, una volta aperto dalla concorrente del Molise, i due non avevano visto alcuna cifra. Il pacco in questione conteneva 100 euro ma il foglio bianco con la cifra era caduto. "Non c'è niente? Abbiamo aggiunto il pacco vuoto" aveva scherzato Amadeus.