Marco ed Eleonora ad Affari Tuoi chiamano un pacco ma è vuoto, Amadeus incredulo: “Non c’è niente” Marco ed Eleonora sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 25 marzo. Della Toscana, hanno iniziato la loro partita chiamando un pacco rivelatosi vuoto perché rotto. Amadeus ha così scherzato: “Abbiamo aggiunto il pacco vuoto”. Per la coppia non è arrivato il lieto fine: sono tornati a casa senza soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco della Toscana è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 25 marzo 2024. Magazziniere di un'azienda tessile, lavora a Prato e ha giocato accompagnato dalla sua compagna Eleonora con la quale vive un'intensa storia d'amore da tre anni, con il pacco numero 18. La loro partita non si è conclusa con il lieto fine: sognavano di acquistare casa, ma sono tornati a casa senza soldi.

La partita di Marco ed Eleonora iniziata con un pacco vuoto

Il percorso di Marco ad Affari Tuoi è iniziato con un pacco rotto. Il primo numero chiamato è stato l'1 ma, una volta aperto dalla concorrente del Molise, Marco ed Eleonora non hanno visto alcuna cifra. Il pacco in questione conteneva 100 euro ma il foglio bianco con la cifra era caduto. "Non c'è niente? Abbiamo aggiunto il pacco vuoto" ha scherzato Amadeus.

Il gioco è proseguito tra aperture dei pacchi e offerte del dottore. Marco ed Eleonora hanno rifiutato prima 30 mila euro, poi il cambio. "Per guadagnarli questi soldi ce ne vuole" ha commentato il concorrente prima di distruggere l'offerta nel tagliacarte. Poi sul cambio, ha rifiutato con queste parole: "Da quando sono qui ho pescato solo una volta il massimo dei soldi. Tutte le altre volte avevo i blu. I concorrenti, infatti, mi chiamavano subito perché era una sicurezza il mio blu. La paura di averlo ripescato anche stasera rimane, l'esigenza di cambiare pacco non ce l'ho". Per la coppia è arrivata, poi, un'altra offerta, 15 mila euro: "Ho paura di quel zero, è il pacco con cui ho esordito qui nel programma. Ma rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti". Marco ha raccontato di aver sempre fatto sorridere i concorrenti con i suoi pacchi, avendo sempre svelato cifre blu: "Ho sempre dato piaceri ai concorrenti. Spero che stavolta il mio pacco abbia dato un piacere a me". Dopo essere rimasto con 0, 1 e 200 mila euro, è tornata l'offerta di 30 mila euro. "Abbiamo un grande progetto, quello di comprare la nostra casa. Viviamo insieme a casa dei genitori di Eleonora. Con questa cifra non possiamo realizzare il nostro sogno, ma ci aiuta alleggerendolo" ha raccontato Marco prima di chiedere un parere alla fidanzata la quale ha confessato che rifiuterebbe nel tentativo di tornare a casa con 200mila euro. Ha convinto il fidanzato che ha così rifiutato l'offerta. Il pacco aperto subito dopo, però, conteneva 200 mila euro, il loro 1 euro. I concorrenti hanno così proseguito con la Regione Fortunata.

L'esito della Regione Fortunata per Marco ed Eleonora

Marco ed Eleonora hanno proseguito il gioco tentando l'ultima possibilità di vincere con la Regione Fortunata. Hanno scelto la Toscana per il premio di 100 mila euro, ma non hanno indovinato. Con la Lazio hanno tentato il premio da 50 mila, ma hanno perso anche l'ultima occasione. Purtroppo i concorrenti toscani sono tornati a casa senza soldi. "Con coraggio siete andati fino in fondo, in bocca al lupo per tutto": con queste parole Amadeus li ha salutati.