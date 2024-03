La Regione Fortunata ad Affari Tuoi: come funziona il gioco e cosa dice il regolamento Come funziona il gioco finale di Affari Tuoi, La Regione Fortunata: il regolamento spiega che il conduttore, Amadeus, può decidere se proporre l’ultima chance per portare a casa un premio in base al valore dei due premi ancora in gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Affari Tuoi è il game show condotto da Amadeus in onda nell'access prime time di Rai Uno, subito dopo il TG1. Permette a concorrenti provenienti da tutte le regioni d'Italia di giocare a suon di ‘pacchi' per provare a tornare a casa con un sostanzioso premio che può arrivare fino a 300 mila euro. Il gioco si divide in due fasi: la prima prevede l'apertura dei pacchi ed è accompagnata dalle telefonate del dottore Pasquale Romano, mentre la seconda è meglio conosciuta come La Regione Fortunata. Ma in cosa consiste? E, soprattutto, perché non è sempre prevista per i concorrenti? Ecco cosa dice il regolamento.

Il regolamento di Affari Tuoi: come funziona la Regione Fortunata

‘La Regione Fortunata' di Affari Tuoi entra in gioco nel finale della partita del pacchista. In quest'ultima fase sono tre le strade che il concorrente può percorrere. Il regolamento spiega che quando il pacchista si ritrova con gli ultimi due pacchi non aperti, il suo e quello di un'altra regione, può scegliere di aprirli accettando il contenuto del proprio pacco, può accettare l'offerta del dottore, oppure può accettare la richiesta del conduttore di passare a La Regione Fortunata.

Amadeus può, infatti, decidere a chi proporre il gioco in questione: il regolamento del game show spiega che il conduttore è libero di non formulare tale proposta al concorrente in base al valore degli ultimi due premi ancora in gioco. Sul finale del programma, ad esempio, se il pacchista si ritrova con due cifre ‘rosse' ancora da svelare, potrebbe non ricevere la proposta da Amadeus, a differenza di chi, invece, arriva fino alla fine con due cifre ‘blu' o ‘azzurre'.

I premi della Regione Fortunata

Nel caso in cui il pacchista accetti di giocare alla Regione Fortunata, potrebbe sfidare la sorte e vincere o 100 o 50 mila euro (in gettoni d'oro). Il conduttore, allora, può verificare la corrispondenza con la regione estratta dal dottore. Se il concorrente indovina la regione estratta dal notaio, vince 100 mila euro, altrimenti passa al ‘secondo step'. Amadeus elimina 9 regioni e chiede al pacchista di indovinare la regione estratta indicandone una tra le 10 ancora in gioco. Se indovina vince 50 mila euro, altrimenti termina la partita e torna a casa a mani vuote.