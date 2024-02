Affari Tuoi, concorrente ferma il gioco e scoppia in lacrime: “Non riuscivo a fermarmi, chiedete aiuto” Dichiarazione inaspettata della concorrente nel corso della puntata di Affari Tuoi del 17 febbraio. Anna, davanti alla scelta di cambiare o meno il pacco, condivide con il pubblico la sua crisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Affari Tuoi da semplice quiz diventa un people show. Da quando Amadeus ha riportato il programma in Tv, il gioco dei pacchi si è trasformato in un caso televisivo, con un successo rinnovato e forse inaspettato per un format che si credeva ormai destinato all'oblio. Tra gli aspetti che hanno caratterizzato la versione di Affari Tuoi targata Amadeus c'è il maggiore spazio per i concorrenti e le loro storie, ma nella puntata del 17 febbraio si è visto certamente un fatto insolito rispetto alle dinamiche classiche della trasmissione.

A giocare, dal Friuli Venezia Giulia, in particolare da Udine, c'è Anna, accompagnata da sua sorella. Dopo l'apertura di una serie di pacchi non proprio favorevole, è arrivato il cambio di pacco proposto dal dottore. A quel punto, davanti alla necessità di decidere se accettare o meno, Anna si è ritagliata uno spazio per se:

Io non voglio sbilanciarmi su aiuto/non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo. Vi racconto un'altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita. Poi c'è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro.

Davanti a queste parole Amadeus le ha lasciato tutto lo spazio necessario, mentre la concorrente faticava a trattenere le lacrime proseguendo così: "Mi sentivo una sciocca, pensavo ci fossero persone che stavano peggio di me e mi chiedevo perché non riuscissi a reagire. Mi chiedevo cosa avessi di sbagliato e ho capito che non ho niente di sbagliato, devo solo capirmi. Questo voglio dire: se c'è bisogno chiedete aiuto. Ora io non so se il dottore voglia aiutarmi, ma io di impulso sono andata là, ho cercato aiuto e mi sono salvata. Ok, rifiuto, ringrazio e andiamo avanti ancora un po'".

Quindi la scelta di non cambiare pacco. Ma l'esito della partita in sé conta relativamente, perché dal punto di vista televisivo è interessante proprio la metamorfosi, dolce e non drastica, di un format come Affari Tuoi che, oltre all'elemento di gioco, si fa contenitore di vissuti e trascorsi, in questo caso legati a una tematica sempre più rilevante nel dibattito pubblico come quella della salute mentale, come la vicenda di Sangiovanni dei giorni scorsi ha dimostrato ancor di più.