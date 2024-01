Affari Tuoi, i concorrenti del Veneto rassegnati a perdere poi il colpo di scena. Amadeus: “Mai successo” La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 27 gennaio è stata ricca di colpi di scena. I concorrenti del Veneto, Mattia Mainene e la moglie Letizia, erano ormai rassegnati a tornare a casa a mani vuote. Poi il colpo di scena con cui si sono portati a casa 100 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 27 gennaio, è stata ricca di colpi di scena. Protagonisti del programma di Rai1 condotto da Amadeus Mattia Mainente e la moglie Letizia, concorrenti del Veneto. La coppia ha portato con sé un peluche appartenente al figlio Jacopo, che a quanto pare ha svolto benissimo il suo compito di portare fortuna. Infatti, quando la puntata sembrava ormai in procinto di chiudersi con un nulla di fatto, il colpo di scena. Ma andiamo con ordine.

Chi è il concorrente del Veneto che ha sbancato Affari Tuoi

Mattia Mainente, 25 anni, originario di San Giovanni Ilarione, nella vita è montatore meccanico di macchine da stampa industriali. Al suo fianco, la moglie Letizia, 21 anni. La loro storia d'amore ha avuto inizio in un bar, dove l'uomo è entrato come cliente, innamorandosi di quella radiosa ragazza bionda che lavorava lì. Uniti in matrimonio da un anno, hanno voluto portare in studio un peluche appartenente al loro primogenito, Jacopo. Così, muniti del tenero orsacchiotto azzurro, hanno tentato la fortuna ad Affari tuoi. Hanno pescato il pacco 13.

Affari tuoi, la puntata del 27 gennaio e la Regione Fortunata

Nella puntata del 27 gennaio, la partita è apparsa sin da subito poco fortuna per il concorrente del Veneto. Mattia Mainente ha preferito non accettare i cambi, né le offerte del dottore che si facevano sempre più basse. Così, si è giunti al finale. Ultimi due pacchi rimasti: 75 euro e 5000 euro. Hanno deciso di mettere a rischio anche la possibilità di vincere 5000 euro, decidendo di tentare la sorte con la Regione Fortunata. Il concorrente ha spiegato: "Se avessi 5000 euro non mi cambierebbero la vita, proviamo il treno della fortuna. Siamo qua e giochiamo, come va va". Così, ha tolto il sigillo al suo pacco, scoprendo che c'erano proprio 5000 euro. Quindi la coppia ha scelto la Regione Fortunata. Letizia ha proposto Sicilia o Toscana, Mattia Trentino Alto Adige e Umbria. Alla fine hanno deciso di puntare tutto sulla Toscana, perché Letizia ha rimarcato: "Abbiamo sempre sognato di visitarla, ma non ci siamo mai andati". E hanno fatto bene, la Toscana era la Regione Fortunata. La coppia ha vinto 100 mila euro e ha suggellato la vittoria con un bacio e tanto entusiasmo. Amadeus ha commentato: "Incredibile, non era mai accaduto, un colpaccio incredibile". In effetti, non era mai accaduto che un concorrente azzeccasse la Regione Fortunata al primo colpo.