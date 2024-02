Affari tuoi, Oscar torna a casa con zero euro: “Purtroppo le cose belle finiscono sempre” Il concorrente della Lombardia, nella puntata di venerdì 16 febbraio, prima di lasciare lo studio ha ringraziato Amadeus: “Sei una persona meravigliosa. È stata un’esperienza bellissima, che consiglio vivamente a tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 16 febbraio partita sfortunata per il simpatico concorrente della Lombardia. Oscar è tornato a casa con zero euro. Purtroppo non è riuscito a indovinare neanche la Regione Fortunata. Ma vediamo come è andata, tra scelte andate male, cambi rifiutati e offerte da parte del dottore sempre più basse.

Affari Tuoi, nella puntata del 16 febbraio ha giocato Oscar per la Lombardia

A giocare ad Affari Tuoi nella puntata in onda venerdì 16 febbraio, il signor Oscar dalla Lombardia. Per lui era la diciassettesima puntata da concorrente. Per affrontare le battute finali del suo percorso nella trasmissione condotta da Amadeus, ha voluto al suo fianco la compagna Sonia. Il pacco scelto a caso era il numero 2. Purtroppo, sin da subito la partita non è andata per il verso giusto. Quando ha espresso il desiderio di cambiare pacco, il dottore lo ha accontentato, ma Oscar ha visto in questa disponibilità il segno che il dottore volesse strappargli il ricco premio che il suo pacco conteneva. Non era così. Ben presto il concorrente si è ritrovato ad avere davanti a se i pacchi contenenti zero euro, 75 euro, 500 euro, 10mila euro e 50mila euro. Il dottore gli ha offerto 6mila euro, ma Oscar ha rifiutato l'offerta. Intanto, qualcuno dal pubblico rumoreggiava: "In quel pacco non c'è niente". Ci avevano visto lungo. Nei due pacchi successivi scelti dal concorrente, c'erano 50mila e 10mila euro. Nel pacco di Oscar solo zero euro. Una signora seduta in platea ha commentato: "Gli hanno offerto un sacco di cambi, quindi era logico che nel suo pacco non ci fosse niente".

Oscar lascia Affari tuoi con zero euro: non indovina la regione fortunata

Per vincere 100.000 euro con la regione fortunata, Oscar e Sonia hanno puntato sulla Toscana. Purtroppo, però, non era la regione giusta. Così, Amadeus ha eliminato la metà delle regioni italiane. Per 50 mila euro, il concorrente ha scelto la sua regione, la Lombardia. Anche in questo caso, purtroppo, non era quella giusta. La regione fortunata era il Piemonte. Oscar è tornato a casa con zero euro. Il suo discorso conclusivo:

Ama visto che siamo alla fine posso ringraziare tutti quanti? Te che sei una persona meravigliosa, tutta la redazione di Affari Tuoi, il dottore, il costumista, le parrucchiere, persone stupende. Poi volevo ringraziare i miei amici pacchisti. È stata un'esperienza bellissima, che consiglio vivamente a tutti, mi sono trovato bene, mi dispiace solo che sia finita, purtroppo le cose belle finiscono sempre. Grazie a tutti.