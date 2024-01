Marco spiazza Roberta ad Affari Tuoi dopo aver accettato l’offerta, Amadeus: “Dovevi dirlo prima” Ad Affari Tuoi stasera è stato il turno di Roberta, giovane di Barletta accompagnata dal fidanzato Marco. La concorrente ha accettato 36 mila euro offerti dal dottore, ma il suo pacco avrebbe potuto contenere 200 mila euro. Il fidanzato: “Ho fatto un sogno ma non volevo influenzarti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Roberta e Marco sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 10 gennaio 2024. I giovani, prossimi alle nozze, sono tornati a casa con 36 mila euro offerti dal "dottore". Sono arrivati sino alla fine con 50 euro e 200 mila euro: hanno deciso di accettare la cifra che gli è stata proposta per non rischiare di perdere tutto. Prima di aprire gli ultimi due pacchi rimasti, compreso il loro, il fidanzato della concorrente ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti: "Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro". E il numero del loro pacco era proprio l'1.

Il siparietto ad Affari Tuoi tra Roberta e Marco

Il fidanzato della concorrente di Affari Tuoi di questa sera, Marco, ha fatto una rivelazione poco prima di aprire il pacco da loro scelto. Avevano già accettato 36 mila euro, ma avrebbero potuto avere 200 mila euro nel loro "numero 1". "Io ho fatto un sogno, non ho voluto influenzarti. Numero 1, 200 mila euro" ha dichiarato il ragazzo, lasciando spiazzati Roberta e Amadeus. Mentre la concorrente cercava le parole, Amadeus ha commentato: "Ma come? Dovevi dirlo prima. Lei ha sognato che andava alla regione fortunata. Lei toglie l'adesivo, vede l'1, dovevi dirglielo, almeno all'orecchio". Quando dal pubblico qualcuno ha urlato "mollalo", rivolgendosi alla concorrente, il conduttore ha concluso: "Qua dicono mollalo, devono sposarsi. Andava detto!".

"Roberta da Barletta", così come è stata soprannominata dai telespettatori su X, non si è espressa sulla questione lasciando che il suo sguardo parlasse per sé. "Se ci sono 200 mila euro lì, tu sai che te lo ricorderà per sempre? Al matrimonio lei ti dirà "Ricordati che mi hai fatto perdere 200 mila euro" ha commentato Amadeus, conquistando gli applausi del pubblico. I due giovani, prossimi al matrimonio, hanno aperto il loro pacco contenente 50 euro. Si sono abbracciati e baciati e Amadeus ha concluso: "Ora puoi sognare ciò che vuoi".