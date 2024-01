“Accetta l’offerta, altrimenti svieni”: Massimo convince la figlia Valeria che vince ad Affari Tuoi Valeria e Massimo, concorrenti della regione Lazio, sono stati protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 23 gennaio: hanno accettato l’offerta del dottore di 41 mila euro. “Accetta, altrimenti svieni” sono state le parole dell’uomo per convincere la figlia a tornare a casa con “soldi sicuri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Valeria è stata la protagonista di Affari Tuoi questa sera di martedì 23 gennaio 2024. La concorrente della regione Lazio, accompagnata dal padre Massimo, è tornata a casa con 41 mila euro, cifra offerta dal dottore e poi accettata. Prima della difficile decisione, ha ragionato sul da farsi col padre. Quest'ultimo temeva che la figlia, qualora avesse nel pacco 500 euro, sarebbe svenuta.

Le parole di Valeria prima di accettare l'offerta del dottore

"Sono sempre stata determinata, però io ora vivo in una casa molto piccola, ho un figlio di un anno e quindi devo pensare che questi soldi sono un inizio. Mi aiutano tanto, quindi penso sia giusto fermarmi qui e accettare l'offerta": con queste parole Valeria ha annunciato la sua decisione di accettare l'offerta del dottore di 41 mila euro dopo essere rimasta con i pacchi contenenti 200 mila euro, 50 mila, 30 mila e 500 euro. Il padre, per farla ragionare, aveva commentato: "Se abbiamo 500 euro nel pacco lei mi sviene, la conosco". Sono seguite le risate del pubblico e di Amadeus, poi il gioco è proseguito velocemente con l'apertura dei pacchi. Valeria e Massimo, qualora non avessero accettato l'offerta, sarebbero tornati a casa con 30 mila euro.

Anche stasera ‘soldi sicuri' ad Affari Tuoi

Nelle ultime settimane è diventata virale la frase ‘Soldi sicuri' pronunciata da Amadeus ad Affari Tuoi, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia dell'access prime time di Rai1. E come capitato nelle scorse serate, anche nella puntata di stasera la concorrente Valeria e il suo papà Massimo hanno eliminato tutti i ‘pacchi blu' contenenti cifre basse. Se non avessero accettato la cifra offerta dal dottore, avrebbero comunque portato a casa soldi. "Eventi rari" li ha definiti il padrone di casa che per Valeria ha deciso di far suonare anche le ‘campane in festa'.

