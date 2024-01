Il figlio di Rick Harrison, volto di Pawn Stars, è morto di overdose È morto Adam Harrison, il secondogenito di Rick Harrison, star del reality americano Pawn Stars. Stando a quanto riportato dalla stampa americana, pare che il 39enne sia scomparso per un’overdose fatale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 39 anni Adam Harrison, il figlio di Rick Harrison, star del reality americano Pawn Stars. La notizia è apparsa su TMZ, che ha riportato anche le prime parole dei familiari: "La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita".

La morte improvvisa di Adam Harrison

Stando a quanto riportato dalla testata, pare che Adam Harrison sia morto per overdose, ma che la famiglia lo abbia scoperto solamente quando il decesso era ormai avvenuto da qualche giorno. Non è chiaro, però, quando sia sopraggiunta la morte del 39enne e soprattutto in quali circostanze. Sul caso starebbe anche indagando la polizia metropolitana di Las Vegas. Intanto, sul profilo del noto volto tv americano, compare una dedica rivolta al figlio scomparso, una foto che li ritrae insieme corredata dalla frase: "Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo Adam". Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che si possono leggere tra i commenti del post a dimostrazione del fatto che Harrison sia ormai entrato a far parte delle famiglie americane con il suo seguitissimo show.

Adam è uno dei tre figli di Rick Harrison

Il 39enne era uno dei tre figli di Rick Harrison, ma rispetto agli altri due che più frequentemente hanno preso parte a Pawn Stars, lui che era il secondogenito, è comparso solo sporadicamente. Il più presente nel reality è sempre stato Corey, il primo figlio del noto proprietario del World Famous Gold & Silver Pawn Shop. Per un periodo, stando a quanto riferito da TMZ, Adam ha aiutato suo padre nell'attività di famiglia, ma poi ha deciso di allontanarsene per cavarsela da solo. Dal momento che la sua presenza nel reality non è stata così frequente e anche suo padre Rick, sembra non ne abbia mai parlato in maniera approfondita, sul suo conto si sa davvero poco, secondo alcune fonti raggiunte dalla testata americana, pare che ultimamente si stesse dando da fare come idraulico.

Il messaggio del fratello Corey

Anche suo fratello Corey ha voluto rivolgere un pensiero ad Adam, sottolineando l'incidenza del fenomeno delle overdose, piuttosto frequente in America: "Sono furioso e distrutto all'idea di dover condividere la scomparsa di mio fratello, oggi, a causa di una crisi da oppioidi. La rabbia dentro di me sta ribollendo. Questa crisi sta mietendo innumerevoli vittime, ed è ora di scatenare la nostra rabbia collettiva e chiedere un'azione immediata". Il lungo messaggio continua:

I numeri vanno oltre la comprensione. Sapevate che ogni anno, solo negli Stati Uniti, quasi 50.000 vite vengono stroncate senza pietà dagli oppioidi sintetici, compreso il fentanil? Si tratta di un numero di vite oltre 16 volte superiore a quello degli attentati dell'11 settembre, che si ripete anno dopo anno. È una realtà esasperante che richiede la nostra attenzione costante e una lotta incessante per la giustizia. Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte alle fonti di queste droghe mortali. Il problema del traffico di droga attraverso i nostri confini deve essere affrontato di petto e i responsabili devono essere chiamati a risponderne. Non si tratta di una questione politica, ma di salvare vite umane. Dobbiamo sollevarci, unire le nostre voci e chiedere giustizia per mio fratello e per tutte le vittime di questa tragedia insensata. L'accesso alle cure non è sufficiente. Dobbiamo impedire che il veleno fluisca liberamente oltre i nostri confini. È tempo di misure più forti, di regolamenti più severi e di un impegno incrollabile per sradicare questa crisi dalle sue radici. Non possiamo permettere che queste sostanze letali continuino a devastare le nostre comunità.

Non si devono sacrificare altre vite a questo orrore evitabile.

Poi, rivolgendosi al fratello: "Adam "Wax" Harrison, meritavi molto di più. Il tuo ricordo alimenterà la mia inflessibile determinazione a realizzare un cambiamento radicale."