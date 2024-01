Luca vince 75mila euro ad Affari Tuoi con il figlio Nicola: “Ho sognato i numeri contenenti soldi” Altra serata di “soldi sicuri” ad Affari Tuoi: questa sera di giovedì 17 gennaio Luca e il figlio Nicola sono tornati a casa con 75 mila euro. Prima di accettare l’offerta del dottore, il concorrente ha raccontato: “Stanotte ho sognato il numero di mia madre che ha l’alzheimer. I numeri che ho sognato contenevano soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Altra serata difficile per il ‘dottore' di Affari Tuoi: anche stasera, giovedì 17 gennaio 2024, Amadeus ha pronunciato la fatidica frase, "soldi sicuri". Il concorrente della regione Emilia Romagna, Luca, accompagnato dal figlio Nicola, è tornato a casa con 75 mila euro. La coppia formata di padre e figlio ha eliminato tutte le "cifre blu" fino ad arrivare alla fase finale con 50 e 100 mila euro. Insieme hanno poi deciso di accettare l'offerta di 75 mila euro: "Mia mamma soffre di alzheimer, ma ogni giorno mi chiede di portarle dei soldi", ha raccontato Luca prima di convalidare la proposta del dottore.

L'offerta accettata da Luca e Nicola ad Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi di questa sera, giovedì 17 gennaio, nuovi concorrenti sono riusciti a conquistare una cifra rossa. Dopo aver eliminato tutti i "pacchi blu" e rimasti con soli 50 e 100 mila euro, Luca e Nicola hanno ricevuto l'offerta di 75 mila euro. Il giovane ha così provato a convincere il papà ad accettare: "Il dottore ormai ha capito che è una persona determinata, non ci ha proposto il cambio, ma l'offerta. Ci vuole aiutare", gli ha confessato. Luca, però, aveva già deciso di tornare a casa con quella cifra, e così prima di aprire il suo pacco e quello dell'avversario, numero 14, ha commentato: "Ho sognato il 14 stanotte, ho i brividi. In questo giorno è nata mia mamma, Edera, mi starà guardando ma non so se ha capito. Soffre di alzheimer. Ogni volta che mi vede mi dice "bisogna che mi porti un po' di soldi" e questa cosa va avanti da tre anni. I numeri che ho sognato contenevano soldi. Io sono sicuro di avere 50 nel pacco". Luca e Nicola hanno così accettato i 75 mila euro ma, dopo aver aperto i pacchi, hanno scoperto che il loro conteneva 100 mila euro. "Va benissimo", le parole del concorrente prima di lasciare lo studio.