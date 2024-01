Affari Tuoi con 4 pacchi importanti alla fine, la reazione di Amadeus: “Mai visti prima” La puntata del 2 gennaio è da ufficio inchieste, se non altro per le probabilità infinitesimali che ha sfidato e centrato: quattro pacchi tutti ‘rossi’ per la finale. I concorrenti hanno accettato un’offerta da 77mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio è da ufficio inchieste, se non altro per le probabilità infinitesimali che ha sfidato e centrato. Gli ultimi quattro pacchi della coppia di concorrenti composta da Ilenia e Giuseppe, infatti, sono tutti ‘rossi', ovvero tutti alti. Trentamila, centomila, duecentomila e trecentomila euro per un finale al cardiopalma che, come ha ammesso lo stesso Amadeus, non si era mai verificato prima. "Mai vista prima una situazione del genere", ha spiegato il conduttore.

La coppia ha accettato un'offerta da 77mila euro

Nella fase finale, è arrivata un'offerta da parte del Dottore di 77mila euro prima di aprire i due pacchi per la finalissima. Un'offerta che viene accettata dalla coppia: "Noi dobbiamo diventare genitori", raccontano, "ci sono tantissime spese da affrontare e quindi accettiamo". Il gioco prosegue, quindi, come se i concorrenti avessero proseguito normalmente. Il primo pacco chiamato, il numero 7, valeva centomila euro. Il secondo pacco, il numero 12, conteneva all'interno 30mila euro. Segno quindi che la scelta fatta dalla coppia è stata sbagliata, considerato che avevano il 75% delle possibilità di avere una cifra superiore rispetto a quella che alla fine hanno incassato.

La coppia aveva 200mila euro

Gli ultimi due pacchi erano il numero 14, quello affidato a Ilenia e Giuseppe, e il numero 10, la Valle d'Aosta che già ieri aveva i 300mila euro. Cifre che sono state confermate, alla fine. La coppia aveva 200mila euro mentre la Valle d'Aosta aveva ricevuto di nuovo un pacco da 300mila euro. Grande delusione per la coppia di concorrenti, che comunque riescono a portare a casa una somma di tutto rispetto: 77mila euro. Una cifra che, come hanno dichiarato nel corso della puntata, investiranno per il mutuo che hanno acceso per prendere casa.